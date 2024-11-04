Лошица, парк Медвежино, парк Горького. Где еще в Минске появятся новые спортивные объекты

Столица в следующем году пополнится очередными физкультурными и спортивными объектами. Новый комплекс построят в микрорайоне Каменная Горка, он разместится на улице Казимировской. А в Лошице возводят физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором будут 3 бассейна. Изменения ждут и столичный парк Медвежино, там планируют построить лыжероллерную трассу с тиром для биатлонистов. Один из акцентов - на площадках шаговой доступности для занятий физкультурой.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Конечно же, открытие новых ФОК в следующем году. Это в Каменной Горке и Лошице мы сделаем. Реконструкция комплекса "Динамо", который тоже будет открыт в следующем году. Велодорожки прирастают с каждым годом, пользуются спросом. И, конечно, завершить работу по дворовым игровым площадкам. У нас их порядка 80 из 344 осталось. Мы их завершим, в следующем году у всех по месту жительства будет возможность заниматься физкультурой и спортом".

Столичные зеленые локации предлагают более возможностей не только для прогулок, но и физкультурных активностей. Так, в парке 50-летия Октября сейчас можно заниматься на тренажерах. Для этого специальная воркаут-площадка. Для детей и молодежи есть возможность заниматься и скейтбордингом.

Елена Зеленко, заместитель руководителя администрации Заводского района г. Минска:

"Наш парк отличается тем, что у него есть тихая зона и активная зона. Мы с вами сейчас в активной. Тут расположены скейт-парк, мини-футбольное поле. Много здесь отдыхает жителей не только Заводского, но и Партизанского района".