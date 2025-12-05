3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Лучших из лучших профессионалов своего дела назвали в гранд-финале конкурса "SuperПРОФИ-2025"
Лучших молодых работников республиканского конкурса "SuperПРОФИ-2025" назвали 5 декабря в Минске. За звание мастера в своей сфере боролись более 100 белорусов. Чем удивляли жюри и как выбрали дело жизни.
Уроки с творческим подходом
"Мне очень нравится Диана Юрьевна. Я ее люблю, - призналась школьница. - Она может объяснить очень хорошо тему. И если что-то непонятно, можно у нее переспросить".
"Хороший учитель. Если спросить тему, если ты не понял, то она объяснит", - сказал мальчик.
Устами младенцев глаголет истина. Несмотря на молодой возраст, Диана Цыбранкова - настоящий авторитет для своих четвероклашек. К каждому ученику у молодого педагога уникальный подход. А еще ее уроки - это не просто традиционные методы обучения, а современные подходы в подаче знаний. Именно эти таланты и сделали девушку финалисткой республиканского конкурса молодых работников "SuperПРОФИ-2025".
Диана Цыбранкова, учитель начальных классов СШ № 22 г. Минска:
"Участие в конкурсе - это возможность все-таки осознать свои сильные стороны, зону роста, возможность проявить себя, смело заявить о себе. Было очень увлекательно, потому что благодаря конкурсам это возможность вырваться из повседневных будней и посмотреть на свою работу вообще под новым углом".
Образование, культура, здравоохранение, промышленность, агропромышленный комплекс, строительство, спорт и туризм. В этом году в финале 93 молодых белоруса, доказавших упорным трудом одну простую истину: кто хочет, тот всегда добьется цели.
Евгения Коржова, инженер производственно-технического отдела Могилевской дистанции сигнализации и связи:
"Я очень рада, что мне представилась такая возможность. Мне очень приятно, что в нашей стране есть все возможности для самореализации, для молодых специалистов, для работников, которые долгое время работают. И это очень классно".
В Минске назовут имена победителей "SuperПРОФИ-2025" в 18 номинациях
93 финалиста во время красивого шоу во Дворце культуры профсоюзов получат заслуженные награды 5 декабря
За плечами лучших из лучших - 4 отборочных этапа. И здесь главное - достойно представить свое учреждение, признаться в любви к своей профессии, раскрыть таланты. И вот финальный аккорд, когда можно выдохнуть и насладиться пройденным путем. А с такой поддержкой все они уже победители.
Ксения Брыкун, ведущий специалист по рекламной коммуникации многопрофильного культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена":
"Когда я вышла на сцену, для меня это было безумно волнительно. Чувствовалась большая поддержка моего учреждения, в котором я работаю. Спасибо им большое".
В этом году для участия в конкурсе поступило более 900 заявок от молодых работников из разных уголков Беларуси. Интерес к конкурсу растет. Если еще три года назад лучших выбирали по 14 номинациям, сейчас жюри определяет победителей в 18-ти.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
"Когда приходят ребята из учреждения образования, из колледжей, из университетов на свои первые рабочие места, они должны иметь возможность себя раскрыть, себя показать и расти, двигаться только вперед. Поэтому, конечно, мы уверены, что количество номинаций будет расти, количество участников тоже возрастать. Но самая главная цель - чтобы каждый себя почувствовал профессионалом своего дела, нужным на своем рабочем месте и ту поддержку, которая так важна нашей молодежи".
Молодых и талантливых белорусов с активной жизненной позицией и горящими глазами к выбранному делу в Беларуси будут поддерживать всегда. Это наша национальная стратегия и один из главных приоритетов внутренней политики. Ведь от этого напрямую зависит наше завтра.