Лучший педагог Минска Павел Барановский: Урок - это сцена, а я на этой сцене - актер

Минск выбрал "Учителя года". На звание претендовали 100 участников. Победитель представит столицу в финале республиканского масштаба.

Три месяца испытаний и экзаменов. Все ради того, чтобы сегодня назвать лучших в своем деле и наградить победителей и лауреатов конкурса профессионального мастерства в сфере образования. Но главное - назвать абсолютного победителя, который представит Минск на республиканском конкурсе "Учитель года - 2026" в сентябре.

Павел Барановский, учитель химии СШ № 53 г. Минска, победитель городского этапа конкурса профмастерства

Павел Барановский, учитель химии СШ № 53 г. Минска, победитель городского этапа конкурса профмастерства: "Я шел к этому долго. За семь лет в школе проделан большой путь: когда-то я участвовал в конкурсе для молодых педагогов и стал лауреатом. Не отчаялся, набрался опыта и в этом учебном году вновь вступил в борьбу, став лучшим. Я считаю, что урок - это сцена, а я на ней - актер. Все мои занятия - это своего рода театральные постановки. Стараюсь проводить их так, чтобы дети выходили из класса под впечатлением и с горящими глазами обсуждали: "А вы видели, что химик творил на уроке?"

Конкурс профмастерства объединил лучших педагогов всех районов Минска. Все задания были максимально приближены к реальной педагогической деятельности. Наставники провели открытые уроки, разработали планы, конспекты, прошли тестирование, поделились опытом на мастер-классах. Всего 100 участников и 7 номинаций, в числе которых "Молодой учитель" и "Молодой руководитель".

Антон Блашко, директор СШ № 148 Минска, победитель в номинации "Уверенный СТАРТ"

Антон Блашко, директор СШ № 148 Минска, победитель в номинации "Уверенный СТАРТ": "Во время работы заместителем и директором не перестал преподавать. Преподаю в 5-х и 10-х классах историю. Сам окончил Белорусский государственный университет. Считаю, что конкурс "Столичный учитель, столичное образование" - это уже не просто конкурс профессионалов, это школа роста, где каждый педагог, каждый директор может расти в плане своих профессиональных знаний, умений, открывать новые подходы, пересматривать свой методический уровень".

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома: "Подводя итоги конкурса, я в очередной раз с уверенностью могу сказать, что Минская педагогическая общественность - это грамотные, подготовленные люди, люди целеустремленные, преданные своей стране, преданные профессии. Наши дети в надежных руках".