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Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря вручил переходящее знамя лучшему студотряду 2024 года - строительному отряду "Зодчие" имени П. И. Блохина. Глава государства передал знамя во время торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра 2024 года на Всебелорусском слете студенческих отрядов, сообщает БЕЛТА.

Отряд "Зодчие" сформирован на базе Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, в него входят 10 человек. Они трудились на строительстве Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Этому объекту был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки.

В целях стимулирования деятельности студотрядов, работающих на объектах со статусом Всебелорусской или областной (Минской городской) молодежной стройки, ежегодно проводится конкурс на лучший студотряд, по итогам которого вручается переходящее знамя.

История студотрядовского движения в Беларуси отсчитывается с 1963 года. Своего расцвета оно достигло в 1980-х годах. Тогда участниками студотрядов стали порядка 35 тыс. молодых людей. Новый импульс это движение получило благодаря указу Президента от 12 мая 2005 года, которым регламентирована деятельность студотрядов, определены преференции для их участников.