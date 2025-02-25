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Лукашенко: Надо, чтобы власть была властью. Потому что требовать будет не с кого
Президент Беларуси Александр Лукашенко видит задачу экспертного совета при Совете Республики в том, чтобы при принятии тех или иных законодательных актов не устроить чехарду в органах власти. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталью Кочанову, передает БЕЛТА.
Глава государства предложил в качестве отдельного вопроса обсудить работу экспертного совета. Он подчеркнул значимую роль этой структуры.
"Чтобы мы, так сказать, раздавая полномочия и передавая от Президента вниз, не устроили чехарду в органах власти и управления. А чехарда может быть, это самое опасное, со стороны законов, которые мы принимаем. Поэтому очень важно, чтобы эту систему не нарушили. И этому должен служить прежде всего экспертный совет. Поэтому я хочу знать, как организована эта работа", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко попросил Наталью Кочанову не уходить от этих вопросов, особенно учитывая ее опыт работы и на посту Главы Администрации Президента.
"Надо, чтобы власть была властью. Потому что требовать будет не с кого. Как мы будем исполнительскую дисциплину отлаживать в стране, если у нас не будет нормально функционировать вертикаль власти, которую мы можем сами разрушить законами. Поэтому это очень важный вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Наталья Кочанова отметила, что уже ровно год, как в стране в ходе единого дня голосования были избраны депутаты всех уровней. В новом составе работает и Совет Республики, руководствуясь действующим законодательством и утвержденным регламентом.
Что касается работы экспертного совета, то с 2021 года проведено более 140 заседаний. "Мы рассматриваем все законопроекты и указы, которые кладут на стол нам, а дальше идут на подпись вам", - отметила Наталья Кочанова.
По ее словам, лишь немногим более четверти рассматриваемых документов остаются без замечаний и предложений со стороны экспертного совета. Все они передаются тому органу, который вносит на рассмотрение нормативный правовой акт. Например, в правительство. "Мы не заставляем никого дорабатывать. Мы высказываем мнения экспертов. А дальше они уже вправе поступать, как они поступают", - рассказа председатель Совета Республики.
Экспертный совет при Совете Республики создан по поручению главы государства в июне 2021 года. Его потенциал максимально задействован в процессе законотворчества. Это своего рода фильтр важнейших для страны законодательных решений.