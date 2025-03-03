Лукьянов: Выстраивая диалог, мы прежде всего опираемся на мнение наших граждан

Лукьянов отметил, что между властью и гражданами выстроен диалог. "Это уже стало брендом как Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, так и в целом политики нашего Президента, чтобы всегда власть была открыта и доступна для любых категорий граждан. И святой обязанностью, в особенности для законодателей, является выявление тех факторов, которые, может быть, где-то еще не отрегулированы".