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Лукьянов: Выстраивая диалог, мы прежде всего опираемся на мнение наших граждан
Александр Лукьянов - член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси в студии "Первого информационного" рассказал, с какими вопросами приходят белорусы к сенаторам.
Лукьянов отметил, что между властью и гражданами выстроен диалог. "Это уже стало брендом как Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, так и в целом политики нашего Президента, чтобы всегда власть была открыта и доступна для любых категорий граждан. И святой обязанностью, в особенности для законодателей, является выявление тех факторов, которые, может быть, где-то еще не отрегулированы".
В основном вопросы носят бытовой характер: благоустройство, медицина, образование.
Он также добавил, что за последние 5 лет практически полностью сняты какие-либо политические вопросы, "потому что мы действительно, выстраивая диалог, прежде всего опираемся на мнение наших граждан".