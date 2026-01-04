3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Любимые колбаски и хамон - что происходит в закулисье мясокомбината
Президент на Всебелорусском народном собрании ориентировал выйти на экспорт продукции в 12 млрд долларов к концу пятилетки. Промежуточная цель - 9,5 млрд уже в этом году. Планка высокая, но реальная.
Так за счет чего будем набирать эти цифры? Белорусская продукция - бренд, который знают во всем мире. Сегодня мы заглянем в закулисье мясокомбинатов и узнаем секреты приготовления деликатесов.
Любые белорусские продукты из мяса, как и молочные, - это бренд. Неважно имя производителя: Брестский, Гродненский, Слонимский - все знают, что если страна Беларусь - это мясо, как говорят в народе, будет из мяса. А дальше уже на вкус. Птица, свинина, говядина, индейка. На внешних рынках уже стали даже создавать продукты с названиями "как белорусское". Расскажем, как устроены типичные наши комбинаты, каких стандартов они придерживаются.
Кажется, что на мясокомбинате все начинается с убойного цеха, но по факту - с экспериментального. Здесь в микрообъемах разрабатывают то, что будут делать в масштабах всего производства - любой новый продукт проходит через строгую дегустационную комиссию.
Наталья Малиновская, начальник бюро по разработке новых видов продукции Брестского мясокомбината:
"Это все то оборудование, которое стоит и в производственных цехах, но оно является уменьшенной копией производственного оборудования. Одобряют все разработки, но не с первого раза. У нас есть компетентная дегустационная комиссия, она очень строга в выборе, не идет на компромиссы, выбирают только тот продукт, который будет потом пользоваться популярностью покупателя".
Когда по экспериментам все решается, чистота производства начинается с обвалки мяса. Один специалист за смену может обработать около 200 кг. После этого из мяса готовят то, что первым делом попадает на столы потребителей - это всеми любимые колбаса и деликатесы.
Ольга - главный технолог на Брестском мясокомбинате - отвечает за качество продукции.
Ольга Букатова, ведущий инженер-технолог Брестского мясокомбината:
Для тех, кто боится пробовать сыровяленую колбасу, потому что она якобы не обработана, раскроем секрет: вся колбаса проходит термокамеры. Два часа по стандарту, конечно, в зависимости, от вида изделий, варенка, например, - до плюс 72 градусов.
Валерий Маско, мастер термического отделения Брестского мясокомбината:
"Если взять вареные колбасы, это в среднем 2 часа 20 минут. Взять сосиски, это 45 минут".
Элемент готовки на мясокомбинате такой же, как и на кухне у любой хозяйки. Только дома можно экспериментировать, а на мясокомбинате эксперименты заканчиваются на старте разработки рецептуры. Дальше - идеально по граммам. Некоторые комбинаты сами делают приправы, некоторые - покупают у производителей.
Ольга Василевская, кладовщик Брестского мясокомбината:
"Рецептура у нас на каждое наименование колбасы. Каждому замесу присваивается свой штрих-код, где написано наименование, масса фарша, добавка прописана еще раз".
По тем же идеальным граммовкам - на Слонимском комбинате заготавливают маринад.
Екатерина Середа, инженер-технолог Слонимского мясокомбината:
"У нас большая линейка полуфабрикатов. И натуральные специи, пряности в маринадах. Все натурально".
А вы знали, что говядина - сейчас лидер по закупкам. Белорусы распробовали. Мало жира, много белка. Но ведь главное - правильно приготовить.
Лариса Мацкевич, начальник цеха сырокопченых колбас Слонимского мясокомбината:
"Во-первых, всегда нужно выбрать кусочек хотя бы с небольшим содержанием жировой ткани. Не бойтесь выбирать говядину с естественным соотношением жировой ткани. Она очень полезна и очень будет сочной".
Знаете, как делается тот самый халяль? Такая возможность есть не у каждого предприятия. В камерах его высушивают от полугода.
И, конечно, как и на любом комбинате, все мясное проходит контроль качества. Начинается оно на самом производстве: от входящего сырья до уже готового следят на каждом этапе. А вот в лаборатории - белки, жиры, углеводы - само собой, но главное - это проверить наличие антибиотиков и всего, что касается микробов.
Элеонора Русакевич, начальник производственной лаборатории Слонимского мясокомбината:
"Готовую продукцию контролируем на подтверждение срока годности. Создается программа контроля. Рассчитываются сроки и дни, смотрятся микробиологические показатели. Этим мы подтверждаем сроки годности, которые даем на нашу продукцию".
Белорусскую мясную продукцию знают во всем мире. Она поставляется более чем в 115 стран. Постоянно осваиваются новые рынки - только за первое полугодие 2025-го Беларусь в 8 раз увеличила экспорт мяса через Белорусскую товарную биржу. Главный показатель в этом - люди, которые снова и снова возвращаются за нашими продуктами, а это уже говорит о многом, и прежде всего - о качестве.