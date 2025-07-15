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Любителям кофе и шоколада стоит поторопиться с покупкой. Эксперты снова предрекают подорожание
Автор:Редакция news.by
Стоимость тонны какао-бобов поднялась до 8 тыс. долларов и даже выше. И, возможно, это сырье продолжит дорожать.
Основная причина - засуха, которая затронула практически все регионы производства кофе и какао. Крайне неблагоприятные погодные условия сложились в Бразилии, Вьетнаме и Африке. Кроме того, ряд производителей не оправился от предыдущих сезонов, когда плантации были поражены заболеваниями.
И в ближайшей перспективе, говорят специалисты, 2-3 сезона необходимо для восстановления плантаций кофе и какао.