Любителям кофе и шоколада стоит поторопиться с покупкой. Эксперты снова предрекают подорожание

Стоимость тонны какао-бобов поднялась до 8 тыс. долларов и даже выше. И, возможно, это сырье продолжит дорожать.

Основная причина - засуха, которая затронула практически все регионы производства кофе и какао. Крайне неблагоприятные погодные условия сложились в Бразилии, Вьетнаме и Африке. Кроме того, ряд производителей не оправился от предыдущих сезонов, когда плантации были поражены заболеваниями.