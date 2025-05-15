"Чувство гордости за свою жену" - многодетная мама Евгения Козлова удостоена ордена Матери

Семейный капитал, господдержка при строительстве жилья, гарантии в сфере образования, здравоохранения, трудового, налогового законодательства - все это важные составляющие в жизни большой семьи. Но эксперты отмечают, что решение стать многодетной матерью белоруски все чаще принимают сознательно. Тем более когда рядом есть надежное мужское плечо.

Музицирование - любимое хобби в многодетной семье Евгении и Владимира Козловых. Матвей и Маша, воспитанники школы искусств, репетируют новую мелодию на фортепиано.

Олицетворение любви и нежности, источник вдохновения

Владимир Козлов - педагог дополнительного образования в спецшколе-интернате для детей с нарушением зрения. Супруга Евгения сейчас поддерживает домашний очаг. Оба родителя - мастера спорта по легкой атлетике, прививают любовь к спорту и детям. А еще учат их не боятся работать на земле.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e629da81-1a86-48e8-b463-369e2c10531b/conversions/4bd4549f-f3bd-4021-b553-04293af2a83a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e629da81-1a86-48e8-b463-369e2c10531b/conversions/4bd4549f-f3bd-4021-b553-04293af2a83a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e629da81-1a86-48e8-b463-369e2c10531b/conversions/4bd4549f-f3bd-4021-b553-04293af2a83a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e629da81-1a86-48e8-b463-369e2c10531b/conversions/4bd4549f-f3bd-4021-b553-04293af2a83a-xl-___webp_1920.webp 1920w

На приусадебном участке целая плантация голубики - восемь сортов на семи сотках. Самый большой урожай дает "блюкроп". В сезон с одного куста можно собрать до 5 кг ягоды.

Труд жены, матери и хозяйки, убежден глава семьи, огромен. Орден Матери - самая высокая награда, признание заслуг Евгении в рождении и воспитании пятерых детей.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df7ada98-8af6-47e1-a37e-05df516617ab/conversions/3ec3806c-8792-4279-8dd9-0c30179c7aa7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df7ada98-8af6-47e1-a37e-05df516617ab/conversions/3ec3806c-8792-4279-8dd9-0c30179c7aa7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df7ada98-8af6-47e1-a37e-05df516617ab/conversions/3ec3806c-8792-4279-8dd9-0c30179c7aa7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df7ada98-8af6-47e1-a37e-05df516617ab/conversions/3ec3806c-8792-4279-8dd9-0c30179c7aa7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Козлов, многодетный отец:

"Чувство достоинства, гордости за свою жену. Это справедливая награда. В большой семье нужно приложить большие усилия, чтобы был результат. Мне кажется, что сколько у нас есть сил, столько мы и выкладываемся, иногда даже и больше. С рождением каждого ребенка любви становится только больше".

Престиж статуса многодетной семьи растет

Как показывают социсследования, в структуре ценностей белорусов семья выходит на первый план. Благополучная, здоровая и счастливая, она не только источник поддержки и любви, но и основа для строительства будущего Беларуси. Государство выполняет свои обязательства по поддержке многодетных семей - направляет средства на лечение и обучение детей, способствует решению жилищного вопроса.

Евгения Козлова, многодетная мама:

"После рождения третьего ребенка получили материнский капитал, воспользовались правом на льготный кредит, построили квартиру. С рождением четвертого ребенка этот кредит нам полностью погасило государство, и теперь у нас свое жилье есть. Дети вырастут, какой-то старт, толчок у них будет на начальном этапе".

Семья - фундамент успешного государства