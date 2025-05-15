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"Чувство гордости за свою жену" - многодетная мама Евгения Козлова удостоена ордена Матери
Семейный капитал, господдержка при строительстве жилья, гарантии в сфере образования, здравоохранения, трудового, налогового законодательства - все это важные составляющие в жизни большой семьи. Но эксперты отмечают, что решение стать многодетной матерью белоруски все чаще принимают сознательно. Тем более когда рядом есть надежное мужское плечо.
Музицирование - любимое хобби в многодетной семье Евгении и Владимира Козловых. Матвей и Маша, воспитанники школы искусств, репетируют новую мелодию на фортепиано.
Олицетворение любви и нежности, источник вдохновения
Владимир Козлов - педагог дополнительного образования в спецшколе-интернате для детей с нарушением зрения. Супруга Евгения сейчас поддерживает домашний очаг. Оба родителя - мастера спорта по легкой атлетике, прививают любовь к спорту и детям. А еще учат их не боятся работать на земле.
На приусадебном участке целая плантация голубики - восемь сортов на семи сотках. Самый большой урожай дает "блюкроп". В сезон с одного куста можно собрать до 5 кг ягоды.
Труд жены, матери и хозяйки, убежден глава семьи, огромен. Орден Матери - самая высокая награда, признание заслуг Евгении в рождении и воспитании пятерых детей.
Владимир Козлов, многодетный отец:
"Чувство достоинства, гордости за свою жену. Это справедливая награда. В большой семье нужно приложить большие усилия, чтобы был результат. Мне кажется, что сколько у нас есть сил, столько мы и выкладываемся, иногда даже и больше. С рождением каждого ребенка любви становится только больше".
Престиж статуса многодетной семьи растет
Как показывают социсследования, в структуре ценностей белорусов семья выходит на первый план. Благополучная, здоровая и счастливая, она не только источник поддержки и любви, но и основа для строительства будущего Беларуси. Государство выполняет свои обязательства по поддержке многодетных семей - направляет средства на лечение и обучение детей, способствует решению жилищного вопроса.
Евгения Козлова, многодетная мама:
"После рождения третьего ребенка получили материнский капитал, воспользовались правом на льготный кредит, построили квартиру. С рождением четвертого ребенка этот кредит нам полностью погасило государство, и теперь у нас свое жилье есть. Дети вырастут, какой-то старт, толчок у них будет на начальном этапе".
Семья - фундамент успешного государства
Количество многодетных семей в Беларуси увеличивается. Только в Гомельской области их почти 20 тысяч. Все это благодаря в том числе и социальному вектору развития в нашей стране. Программа господдержки этой категории семей будет продолжена.