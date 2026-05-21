"Люди - наше главное богатство" - как в Беларуси ведется работа с обращениями граждан к властям

Внимательность к потребностям и проблемам белорусов - отличительная особенность внутренней политики Беларуси. Работа с обращениями и запросами граждан - приоритет для властей всех уровней. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Диалоговые площадки, прямые телефонные линии, личные и встречи в трудовых коллективах. Сегодня диалог с населением в нашей стране выстроен таким образом, чтобы каждый, у кого имеются волнующие вопросы, смог озвучить их и получить на них конкретные ответы. Ведь как ни единожды говорил Президент: людей важно не просто слушать, но и слышать. Это неизменный принцип, которого придерживаемся на протяжении всей истории независимости белорусского государства. Люди - наше главное богатство.

Бесплатная вторая попытка ЭКО

Для укрепления демографической безопасности, а для нас этот вопрос стратегический, в стране работает уникальная система поддержки материнства и детства. А доступность вспомогательных репродуктивных технологий расширяется. Возможность проведения бесплатно второго ЭКО для белорусок - наглядное отражение обратной связи с властью, когда просьбы людей, озвученные, в том числе доверенным лицам Президента, являются ориентиром для работы.

"Данный вопрос был очень актуален с самого начала, потому что 33-34 % от нас уйдет с ребенком. Две трети будут нуждаться в повторных попытках ЭКО, и поэтому проведение вот этой государственной программы, расширение ее, предоставление второй бесплатной попытки ЭКО, а также расширение того контингента пациентов, которым мы можем провести эту попытку - это достойный вклад в решение демографических проблем в нашей стране", - отметила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ "Мать и дитя" Ирина Дусь.

Демографическая безопасность и все, что с ней связано, это всегда решение о дальновидности. В году нынешнем они еще и символичные. В Год белорусской женщины Президент подписал Указ "О проведении экстракорпорального оплодотворения". Отныне воспользоваться второй попыткой ЭКО смогут не только замужние женщины, но и те, кто в браке не состоит.

Инфраструктура в Фаниполе

После долгих лет бесхозности основная пешеходная артерия в Фаниполе ожила и служит людям. Ежедневно экономит горожанам самое дорогое - время. Путь из жилой части города в промышленную, а потом обратно, еще недавно занимал порядка 2 км. Сейчас, чтобы перейти железнодорожные пути, придется преодолеть лишь 500 м. Современную и безопасную переправу в городе-спутнике возвели в рекордно короткие сроки - всего за полгода. При этом вместо косметического ремонта объект пережил полную модернизацию.

"Было принято решение осовременить его, чтобы минимизировать попадание атмосферных осадков, для сохранения надлежащего вида конструкции самого моста. Также предусмотрены условия для безбарьерной среды, в том числе с оборудованием электрических подъемников", - рассказал управляющий делами Фанипольского горисполкома Алексей Свирский.

На улице Зеленой в Фаниполе планируется введение в строй долгожданной поликлиники. Это тоже одна из просьб местного населения, озвученная доверенному лицу Президента. Сейчас трехэтажное здание возводят активными темпами.

Здание новой поликлиники рассчитано на 400 посещений в смену. Здесь расположится как взрослое, так и детское отделение. Сам мультикомплекс соответствует всем современным требованиям.

Направление Держинск-Фаниполь-Минск пользуется активным спросом среди фанипольчан. Добраться до столицы и обратно днем труда не составляет. В час пик интервал ожидания в среднем занимает 5 минут, а в месяц пассажиропоток достигает более 10 тыс. человек. И вместе с этим вечером ситуация иная. Добраться до города-спутника, скажем, после 22 часов, еще совсем недавно, откровенно, был еще тот квест, над которым теперь горожанам думать не приходится.

"Президент нас ориентировал на то, что не должно быть ни одного вопроса, который был бы не решен или который был бы не разъяснен. Нам было важно все аккумулировать, любой вопрос взять на контроль и посмотреть, как он будет выполнен. Что касается транспортного сообщения, что касается Фаниполя, это мое направление. Я сама пользуюсь маршрутками, доезжаю до Дзержинска, это чуть дальше Фаниполя. Было поднят вопрос по поводу того, что нет позднего маршрута. Пошли навстречу, безусловно, это решено. Я знаю, что уже в 22:30 из Минска отправляется последний маршрут, и все, кто работает во вторую смену, успевают и доезжают", - поделилась доверенное лицо Президента Беларуси, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Ольга Шпилевская.

Торговое обслуживание на селе

Поселок Аннополь Минского района - населенный пункт в Крупицком сельсовете, который занимает всего одну улицу. На ней расположено 43 дома, а в общей сложности здесь зарегистрированы и проживают 38 человек. Стационарного магазина на селе нет, поэтому доставку необходимых товаров осуществляют автолавки. Именно их работа и вызывала нарекания местных жителей.

"Проблемы были очень серьезные ранее. И по количественному, ассортиментному перечню, по оформлению автомагазина. Сейчас везде ходят новые фургоны с боковой загрузкой, где видна выкладка и ценники", - отметила председатель Крупицкого сельского исполнительного комитета Марина Астровка.

Приобрести продукты и товары первой необходимости после озвучивания вопроса доверенному лицу главы государства стало и оперативнее. Доставка в отдаленную сельскую местность осуществляется дважды в неделю и, как говорится, под запросы потребителя.

Крупский район Минской области включает в себя город, два городских поселка и 231 деревню. Старые Щавры с населением около 130 человек - одна из самых удаленных. К работе автолавок здесь тоже были вопросы, но их успешно урегулировали. Сейчас в районе круглогодично работает 14 мобильных маркетов.

Качество связи

Качественный сигнал - фундамент повседневности, который влияет на все сферы жизнедеятельности человека. От общения до безопасности. Для того чтобы параметры сигнала были надежными, в нашей стране создана и работает целая экосистема. От условий строительства объектов сотовой связи до требований, которые мобильные операторы должны соблюдать.

"Основные требования к качественным характеристикам, которые может ощутить на себе рядовой пользователь, определены в постановлении Совета Министров №1073. Установлены требования по скорости, которая должна обеспечиваться мобильными сетями в зависимости от категории населенного пункта. Так, например, по итогам 2025 года требования были в принципе в среднем выполнены операторами. Например, в городе Минск и областных центрах средняя скорость должна была составлять 35 Мбит/с, на территории районных центров - 15 Мбит/с, на остальной территории Республики Беларусь - 7 Мбит/с. По итогам 2026 года, например, для города Минск и областных центров практически в два раза увеличиваются эти требования и скорость должна составлять 60 Мбит/с, для районных центров - 25 Мбит/с, а на остальной территории - 10 Мбит/с", - подчеркнул первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач.

Но установленные параметры сигнала выполняются далеко не всегда и не везде. В Марьиной Горке, в городе с численностью населения 20 тыс., страдало качество голосовых услуг одного из операторов мобильной связи. Вопрос белорусы озвучили доверенному лицу главы государства и проблему урегулировали.

Контролировать и влиять на качество услуг связи, которые получают белорусы, сегодня можно и нужно. Для этого в нашей стране создали простой и удобный инструмент. Называется он "Хваля". Заходя на веб-портал "Хваля.бел" или в мобильное приложение "Хваля", буквально в один клик вы можете зафиксировать факт, ну, например, медленной работы интернета и отправить эту информацию специалистам. Работа сотовых операторов с этого года на особом контроле государства впредь за плохое качество услуг в Беларуси будут штрафовать.