"Люди не могут готовить" - эксперт Ханселл Оро о блэкауте на Кубе

"Люди не могут готовить, они готовят на дровах, и даже на углях, чтобы кормить детей. В тот же момент - хирургия, как будут работать больницы? Генераторы работают, но не стабильно, поэтому тоже есть проблемы. Я очень переживаю, потому что там моя мама и не только моя мама, а 11 млн людей, которые так сейчас живут. Это очень сложный момент. Очень сильное давление со стороны США. А это заявление, которое Дональд Трамп сказал, что он хочет забрать Кубу… Забрать! Как он хотел забрать сектор Газа, Венесуэлу, потому что он хочет быть президентом, который непобедим. Он хотел бы получить Нобелевскую премию, но не удалось. И он хочет сейчас доказать, что он сильный. На самом деле мы очень сильно надеемся на помощь, надеемся на дипломатический путь и на то, что все уладится".