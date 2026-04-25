"Люди там живут и работают" - Шпилевская о возрождении земель, пострадавших от аварии на ЧАЭС

Ольга Шпилевская отметила, что это нужно было сделать для того, чтобы эти земли не стали заброшенными, не превратились в страшный заповедник, а имели шанс на возрождение, чтобы люди, которые покинули эти места, имели возможность туда вернуться.

"И мы видим сегодня, что они возвращаются, - сказала она. - Посмотрите, насколько там хорошо развито земледелие. И это чистая продукция, экологически чистая продукция. Это подтверждают не только наши сертификаты, но и те зарубежные сертификаты, которые получают предприятия на эту продукцию. Посмотрите, как там развивается скотоводство, какие уникальные породы скота разводятся на этих территориях. Посмотрите на рыболовство то же, на предприятия по переработке рыбы и так далее. То есть люди там живут, люди там работают. Я скажу больше - Гомельская область в лидерах по количеству многодетных семей. А это значит, что это земли, на которых возрождается жизнь и в плане наших детей. И они приедут и будут работать на своей территории".