Макаревич отметил, что молодежь понимает свою ответственность за будущее страны

БРСМ - это не просто лидирующая молодежная организация в нашей стране, которая с каждым годом расширяет свои масштабы, это огромный молодежный союз, который только укрепляется. Деятельность организации всегда пропитана патриотизмом.

Первый секретарь Гродненского городского комитета БРСМ, депутат Гродненского городского Совета депутатов Артем Макаревич выделил акцию "Цветы Великой Победы", инициированную БРСМ в 2015 году: "Ведь в 2015 году именно БРСМ предложил как символ Дня Победы символ белорусской независимости яблоневый цвет с нашими государственными символами" .

"Я работаю с молодежью очень давно. Я вижу, что за последние 4-5 лет молодежь стала немножечко другая. Она понимает, что надо нести ответственность за свою страну, за свое будущее. И сегодня молодежь - это наш фундамент. Мы это понимаем, мы это видим, и мы по-особому с ней работаем", - отметил Артем Макаревич.