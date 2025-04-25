Мальчик или девочка? Кого чаще рожают в Беларуси и во сколько лет становятся мамами

В Беларуси на 100 рожденных девочек приходится 105 мальчиков. Такие данные привел директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев в "Актуальном интервью".

По статистике рождаемости, на 100 девочек приходится 105 мальчиков. Это наблюдается, несмотря на годы, так было и 5, и 10, и 50 лет назад, отметил директор РНПЦ.

Он обратил внимание, что с взрослением количество женщин и мужчин уравнивается. А уже в пожилом возрасте женщин оказывается больше из-за большей продолжительности жизни.

Сергей Васильев привел и цифры по многоплодной беременности: двойни рождаются несколько десятков раз в год, тройни - 5-10 раз, четверни встречаются не каждый год.

Сергей Васильев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f6ae2a4-818c-413c-927c-6b73ad2cb421/conversions/a491432f-5af4-4113-8ddd-50981588fb37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f6ae2a4-818c-413c-927c-6b73ad2cb421/conversions/a491432f-5af4-4113-8ddd-50981588fb37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f6ae2a4-818c-413c-927c-6b73ad2cb421/conversions/a491432f-5af4-4113-8ddd-50981588fb37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f6ae2a4-818c-413c-927c-6b73ad2cb421/conversions/a491432f-5af4-4113-8ddd-50981588fb37-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом, к сожалению, в стране, как и в большинстве развитых государств мира, рождаемость немного снижается. "Происходит это по ряду проблем. В первую очередь, это негативный тренд у молодежи - отложенное материнство. По данным статкомитета, средний возраст впервые родивших - 27,3 лет", - обозначил директор РНПЦ.

А вот количество повторных родов увеличилось: в 2024 году 63 % матерей рожали второго, третьего, четвертого ребенка, а около 10 лет назад этот показатель составлял 52 %.

Говоря об отложенном материнстве, Сергей Васильев назвал недостатки такого тренда: "Во-первых, снижается возможность забеременеть. Во-вторых, в организме накапливаются какие-то болячки, которые будут способствовать более тяжелому течению беременности".

В таких случая белорусское здравоохранение помогает мамам безопасно выносить и родить ребенка, а также дать возможность забеременеть, если попытки до были безуспешными. Речь идет о бесплатной попытке ЭКО.

В Беларуси, по словам Сергея Васильева, смертность новорожденных составляет менее 3 промилле на протяжении последних лет. Страна также находится в топовом рейтинговом показателе по минимальной материнской смертности.