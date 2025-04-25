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Мальчик или девочка? Кого чаще рожают в Беларуси и во сколько лет становятся мамами
В Беларуси на 100 рожденных девочек приходится 105 мальчиков. Такие данные привел директор РНПЦ "Мать и дитя" Сергей Васильев в "Актуальном интервью".
По статистике рождаемости, на 100 девочек приходится 105 мальчиков. Это наблюдается, несмотря на годы, так было и 5, и 10, и 50 лет назад, отметил директор РНПЦ.
Он обратил внимание, что с взрослением количество женщин и мужчин уравнивается. А уже в пожилом возрасте женщин оказывается больше из-за большей продолжительности жизни.
Сергей Васильев привел и цифры по многоплодной беременности: двойни рождаются несколько десятков раз в год, тройни - 5-10 раз, четверни встречаются не каждый год.
В целом, к сожалению, в стране, как и в большинстве развитых государств мира, рождаемость немного снижается. "Происходит это по ряду проблем. В первую очередь, это негативный тренд у молодежи - отложенное материнство. По данным статкомитета, средний возраст впервые родивших - 27,3 лет", - обозначил директор РНПЦ.
А вот количество повторных родов увеличилось: в 2024 году 63 % матерей рожали второго, третьего, четвертого ребенка, а около 10 лет назад этот показатель составлял 52 %.
Говоря об отложенном материнстве, Сергей Васильев назвал недостатки такого тренда: "Во-первых, снижается возможность забеременеть. Во-вторых, в организме накапливаются какие-то болячки, которые будут способствовать более тяжелому течению беременности".
В таких случая белорусское здравоохранение помогает мамам безопасно выносить и родить ребенка, а также дать возможность забеременеть, если попытки до были безуспешными. Речь идет о бесплатной попытке ЭКО.
В Беларуси, по словам Сергея Васильева, смертность новорожденных составляет менее 3 промилле на протяжении последних лет. Страна также находится в топовом рейтинговом показателе по минимальной материнской смертности.
"Наша страна входит в топ стран благоприятных по деторождению и материнству. Где-то мы входим в десятку, где-то в двадцатку. В государстве есть все, что дает нашим мамам возможность реализовать свой репродуктивный потенциал, свою репродуктивную функцию. Счастливая семья - это будущее Беларуси. И в нашей стране все делается для этого", - заметил директор РНПЦ "Мать и дитя".