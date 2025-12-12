Малобицкий: Исторический минимум по безработице в Беларуси - результат системной работы государства

На заседании Всебелорусского народного собрания делегаты обсудят проект программы социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы, где одним из ключевых приоритетов станет создание сильных регионов, поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Малобицкий.

Как отметил депутат, проект программы делает акцент на выравнивании условий жизни по всей стране. "Меня, как депутата белорусского парламента и жителя одного из районных центров страны, радует, что одним из приоритетов пятилетки станет развитие программы сильных регионов с учетом их особенностей, создание равных возможностей для жизни, работы и самореализации граждан по всей стране, независимо от их места проживания", - заявил он.

Эти цели реализуются через два ключевых направления:

Развитие социально-экономического потенциала регионов через новые производства и повышение производительности труда. Реализация уникальных проектов в каждом регионе.

"Для Гомельщины это развитие Припятского Полесья. Не менее важно задействовать и индустриальный потенциал районов для совершенствования промышленного туризма", - пояснил депутат.

Александр Малобицкий привел данные, свидетельствующие об успехах в сфере занятости: "В Беларуси уже зафиксирован исторический минимум по безработице. Такая стабильность - это результат системной работы государства. За последние годы появились тысячи новых рабочих мест, особенно в регионах. Малый бизнес растет, промышленность держит темп, а строительство и IT продолжает набирать людей. В итоге уровень занятости вырос более чем на 69 %, и это лучший показатель за последние десятилетия".