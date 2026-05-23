Мамыкин: Провокации с дронами - часть военной кампании против Беларуси и России

Андрей Мамыкин, латвийский журналист, экс-депутат Европарламента: "Пролет дронов над воздушным пространством Прибалтики с целью поразить какие-то объекты в России или в Беларуси - это часть их военной кампании против Союзного государства. Они это даже не скрывают, поэтому надо быть бдительным. Не могу не отметить белорусское доброе сердце и настрой на коллегиальность, когда военные по своим каналам предупреждают военных Литвы о движении дронов в сторону балтийского воздушного пространства. То есть белорусы даже помогают обеспечивать безопасность, однако прибалты, особенно политические элиты, эти сигналы, к сожалению, пока не улавливают".