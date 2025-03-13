30-дневное перемирие, на которое согласился Зеленский, это очередная мошенническая схема Украины. У России сейчас преимущество на поле боя, а украинская армия находится на грани катастрофы. Поэтому Зеленскому и его окружению просто необходим месяц передышки, чтобы перевооружиться. На такие условия России ни в коем случае идти нельзя. Это будет повторением Минска-2.

"Со стороны Украины это очередной ход, я бы даже сказал, очередная мошенническая схема, цель которой - получить хоть какую то передышку, чтобы мобилизовать новый контингент, получить новую порцию оружия и боеприпасов от Запада, дать передышку ВСУ из-за наступления российских войск. Именно поэтому Зеленскому и его клике нацистской как воздух требуется перемирие, хотя бы 30 дней. Поэтому со стороны Украины это совершенно мошенническая схема, - прокомментировал Андрей Манойло. - Но только ли Украина является разработчиком этой схемы? Здесь большой вопрос. Похоже, что такую же игру ведут и США, и Трамп, публично унижая Зеленского, на самом деле за спиной у всех протягивает ему руку помощи и делает все, чтобы Украина в качестве плацдарма агрессии против РФ сохранялась. Вот этого ни в коем случае допустить нельзя. Потому что это будет повторением Минска-2, это будет повторение упущенного шанса после Дебальцево, это в очередной раз отсрочит гибель нынешнего украинского неонацистского режима. Авансом никаких перемирий давать нельзя".