Манойло: Итоги переговорного процесса зависят от договоренностей между Россией и США

На встрече стороны украинского конфликта так и не пришли к единой позиции. Эксперты также отмечают, что нежелание Киева согласиться с условиями Москвы тормозит процесс, но от этого мало что зависит, ведь решающую роль играют договоренности между Россией и США.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Украина всячески упирается и противодействует любым попыткам задавить разговор о территориальных уступках. И само появление представителя Украины в формате трехсторонних переговоров говорит о том, что Соединенные Штаты, видимо, заставили Украину подключиться к этим переговорам. В любом случае это такой первый, но очень серьезный шаг к тому, чтобы достигнуть договоренности о том, какие именно территории и земли Украина уступает в рамках будущего мирного договора".