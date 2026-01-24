3.74 BYN
Манойло: Итоги переговорного процесса зависят от договоренностей между Россией и США
На встрече стороны украинского конфликта так и не пришли к единой позиции. Эксперты также отмечают, что нежелание Киева согласиться с условиями Москвы тормозит процесс, но от этого мало что зависит, ведь решающую роль играют договоренности между Россией и США.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Украина всячески упирается и противодействует любым попыткам задавить разговор о территориальных уступках. И само появление представителя Украины в формате трехсторонних переговоров говорит о том, что Соединенные Штаты, видимо, заставили Украину подключиться к этим переговорам. В любом случае это такой первый, но очень серьезный шаг к тому, чтобы достигнуть договоренности о том, какие именно территории и земли Украина уступает в рамках будущего мирного договора".
Профессор считает, что украинской делегации придется смириться с новой для нее реальностью, когда от ее мнения в общем-то мало что зависит. "А все зависит от того, каким образом договорились Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки, и от той самой "формулы Анкориджа", о которой сейчас все говорят", - резюмировал Андрей Манойло.