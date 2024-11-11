Манойло пожелал белорусам решать проблемы коллективно и под мудрым руководством Лукашенко

Политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире "Первого информационного" пожелал белорусам, чтобы небо над головой было ясным и безоблачным.

Андрей Манойло:

"Обычным белорусам я пожелал бы счастья и благополучия и чтобы небо над головой было ясным и безоблачным, чтобы трудностей и проблем становилось меньше. А если они и появятся, то пусть решаются коллективными усилиями всего народа под мудрым руководством Александра Григорьевича Лукашенко".