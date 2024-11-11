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Манойло пожелал белорусам решать проблемы коллективно и под мудрым руководством Лукашенко

Политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло в эфире "Первого информационного" пожелал белорусам, чтобы небо над головой было ясным и безоблачным.

Андрей Манойло:

"Обычным белорусам я пожелал бы счастья и благополучия и чтобы небо над головой было ясным и безоблачным, чтобы трудностей и проблем становилось меньше. А если они и появятся, то пусть решаются коллективными усилиями всего народа под мудрым руководством Александра Григорьевича Лукашенко".

"Последние годы окончательно показали, что он абсолютно прецедентный политик, политик мирового масштаба. Он политик, который на огромное количество процессов влияет так, как никто другой этого сделать не может", - отметила в своем поздравлении политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.

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