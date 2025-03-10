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Манойло высказался о массированной атаке украинских БПЛА: Это демарш Зеленского в адрес Трампа
Террористическая атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины на Москву и ее область - это акт государственного терроризма. В первую очередь, по масштабам.
Таким мнением поделился российский политолог Андрей Манойло.
"Удар был нанесен со стороны Украины более чем тремя сотнями беспилотных летательных аппаратов. 91 аппарат был сбит только над Московской областью. Это во-первых. Целеуказание, которое было введено в эти аппараты, касалось в первую очередь гражданских объектов. Беспилотники ударили по торговым центрам, по местам, где могли быть люди гражданские, не имеющие отношения к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Гражданские люди погибли. И это, очевидно, не было случайностью, - уверен политолог. - Операторы беспилотных аппаратов четко знали, куда они направляют свои дроны-камикадзе. И делали это с запредельной циничностью. Это во-вторых. В-третьих, совершенно не случайно, что эта атака была нанесена сразу после операции российских сил специальных операций в Курской области, когда 800 бойцов сил специальных операций прошли по трубе газопровода и вышли в тыл ВСУ. Очевидно, что это месть со стороны Украины за то поражение, которое наши вооруженные силы в Курской области нанесли по украинским формированиям. И, в-четвертых, очевидно, что это демарш со стороны Зеленского в адрес, в первую очередь, Трампа".