"Удар был нанесен со стороны Украины более чем тремя сотнями беспилотных летательных аппаратов. 91 аппарат был сбит только над Московской областью. Это во-первых. Целеуказание, которое было введено в эти аппараты, касалось в первую очередь гражданских объектов. Беспилотники ударили по торговым центрам, по местам, где могли быть люди гражданские, не имеющие отношения к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Гражданские люди погибли. И это, очевидно, не было случайностью, - уверен политолог. - Операторы беспилотных аппаратов четко знали, куда они направляют свои дроны-камикадзе. И делали это с запредельной циничностью. Это во-вторых. В-третьих, совершенно не случайно, что эта атака была нанесена сразу после операции российских сил специальных операций в Курской области, когда 800 бойцов сил специальных операций прошли по трубе газопровода и вышли в тыл ВСУ. Очевидно, что это месть со стороны Украины за то поражение, которое наши вооруженные силы в Курской области нанесли по украинским формированиям. И, в-четвертых, очевидно, что это демарш со стороны Зеленского в адрес, в первую очередь, Трампа".