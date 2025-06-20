Маньяк в Минске - очередной фейк

В Минске появился маньяк. Он насилует и расчленяет девушек в возрасте от 16 до 20 лет, на его счету уже около 20 жертв. Видели такую информацию? Так вот, в ГУВД Мингорисполкома официально заявляют: "Это фейк!"

Так с чего же все началось? Давайте по порядку. Вечером 19 июня в студенческих чатах столицы начала распространяться информация о том, что в Минске якобы завелся маньяк и на его счету уже то ли 8, то ли 20 жертв. Орудует столичный "Чикатило" в районе "Каменная Горка" и на Немиге. Якобы даже есть видео с мест преступлений.

фейковые фото якобы жертв минского маньяка из студенческих чатов

А кто же первоисточник? Тут все по методичке: знакомая рассказала знакомой, которой подружка рассказала на маникюре, что ее отец/брат/сват, работающий в органах, по секрету рассказал... Звучит уже абсурдно. И такое мы много раз наблюдали.

Идем дальше. Все тексты как под копирку, а сама новость начала распространяться в чатах в одно и то же время. И, внимание, странное совпадение - все это начало происходить как раз за сутки до большого мероприятия на той самой Немиге, где пройдет Республиканский праздник выпускников вузов. Кому-то очень нужно было посеять панику.

фейковые сообщения в студенческих чатах о том, что в Минске появился маньяк

Просто вдумайтесь: 20 жертв... и ничего, никакой информации, кроме пары фейковых видео и фото предполагаемого преступника. Ни одного комментария от родственников этих "жертв", а их, судя по информации в чатах, было около 20! Неужели все молчат? Неужели в мегаполисе, где практически на каждом здании установлены камеры, ни одна из них не засекла преступника? В наше время это просто невозможно!