Маньяк в Минске - очередной фейк
В Минске появился маньяк. Он насилует и расчленяет девушек в возрасте от 16 до 20 лет, на его счету уже около 20 жертв. Видели такую информацию? Так вот, в ГУВД Мингорисполкома официально заявляют: "Это фейк!"
Так с чего же все началось? Давайте по порядку. Вечером 19 июня в студенческих чатах столицы начала распространяться информация о том, что в Минске якобы завелся маньяк и на его счету уже то ли 8, то ли 20 жертв. Орудует столичный "Чикатило" в районе "Каменная Горка" и на Немиге. Якобы даже есть видео с мест преступлений.
А кто же первоисточник? Тут все по методичке: знакомая рассказала знакомой, которой подружка рассказала на маникюре, что ее отец/брат/сват, работающий в органах, по секрету рассказал... Звучит уже абсурдно. И такое мы много раз наблюдали.
Идем дальше. Все тексты как под копирку, а сама новость начала распространяться в чатах в одно и то же время. И, внимание, странное совпадение - все это начало происходить как раз за сутки до большого мероприятия на той самой Немиге, где пройдет Республиканский праздник выпускников вузов. Кому-то очень нужно было посеять панику.
Просто вдумайтесь: 20 жертв... и ничего, никакой информации, кроме пары фейковых видео и фото предполагаемого преступника. Ни одного комментария от родственников этих "жертв", а их, судя по информации в чатах, было около 20! Неужели все молчат? Неужели в мегаполисе, где практически на каждом здании установлены камеры, ни одна из них не засекла преступника? В наше время это просто невозможно!
Попытка посеять панику не удалась, а сотрудники милиции уже ищут тех, кто начал всю эту фейковую шумиху. И обязательно найдут. А мы в очередной раз призываем соблюдать информационную гигиену, следить за комментариями официальных лиц и аккаунтов и напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.