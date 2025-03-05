Марафон чистоты стартует в Минске. У специалистов ЖКХ масштабные планы

Месяц благоустройства и озеленения официально стартует в Минске сегодня. У специалистов ЖКХ масштабные планы по наведению порядка в мегаполисе, планируют отремонтировать, в том числе комплексно, более тысячи придомовых территорий.

Жителям предлагают присоединиться к субботникам - преобразить свой двор, клумбы у дома, подъезд.

Марафон чистоты на старте. В Минске масштабные планы по благоустройству. Специалисты ЖКХ комплексно отремонтируют более 200 придомовых территорий, дорожное покрытие во дворах и пешеходные дорожки, обновят лестницы и детское оборудование на игровых площадках.

Особое внимание уделят жилому фонду. До конца года в столице капитально отремонтируют свыше миллиона квадратов жилья. Также внимание городским деревьям и кустарникам. Важный этап - обрезка растений после зимы. Крону обновят 20 тысяч насаждений. Так, Фрунзенский район уже завершает эту работу. Впереди масштабное наведение порядка. Необходимо убрать прошлогоднюю траву, листья и ветки.

Уже с приходом стабильного ночного плюса улицы и проспекты Минска украсит миллион цветов, в том числе 50 тысяч роз разных цветов и оттенков. А пока бутоны дозревают в Минском парниково-тепличном комбинате. Рассада под пристальным вниманием цветоводов.