"Марафон единства" дотронулся до сердец в Минске

"Марафон единства" в Минске вышел на третий круг! Сегодня увеличился список промышленных флагманов, которым довелось прочувствовать энергию самой народной акции сезона!

В торговых центрах столицы людно. Мимо проходящих привлекают фотофакты от ведущих информагентств и СМИ. Там иллюстрация "Взлета" нашей независимости. Тот самый момент, когда "Знаковым встречам" не помеха хруст фастфуда.

Мастер-класс от ведущих артистов Купаловского театра

Иногда наша легендарная "мисс Беларусь" - "Павлинка" - покидает родную купаловскую сцену. Гастроли спектакля не новы. Но в Академии искусств дебютировала. Пусть только и первой "сценой". Классика, которая исключительно про нас. Словом песняра.

Илья Крук, актер Национального академического театра им. Янки Купалы:

"Это такое тонкое искусство, которым надо владеть и понимать, наверное, в этом самая главная красота нашего языка и его ценность сегодня. Он передает те чувства беларусов, которые никто не может передать сегодня".

С откровениями, без грима приехали мастера: Захаревич, Миронова, Роговцов. Марафон искренних мыслей и лучших отрывков от классиков.

Без микрофона дотронуться до сердца тех, кому завтра нести культуру в массы.

"Элема" и "Камволь" сверяют часы на "Марафоне единства"

Возможность впервые двум трудовым коллективам - флагманам легкой промышленности - легко встретить утро среды. Тоже инициатива "Марафона". Никогда под одной крышей не танцевали специалисты "Камволя" и "Элемы".

Спросить лично у топ-менеджера, где закупают сырье, будут ли обеспечены сотрудники собственными квадратными метрами, когда появятся новые магазины? Да что тут: прямо в цеху перемотки однониточной пряжи - ткать полотно объединяющих друг друга эмоций. То еще удовольствие!

"Камволь" вопреки санкциям в прошлом году осуществил отгрузку тканей в Индию, Кувейт. 12 стран мира в партнерах! Выбирает высокотехнологичное производство и легендарная "Элема"! Одно дело делают не один десяток лет!

Работники Мотовелозавода влились в "Марафон единства"

Отвлеклись от ударных будней сегодня и на Мотовелозаводе.

Пока поклонники "Аиста" ждут сезона, чтобы прокатиться по белорусским красотам с ветерком, здесь не менее задорно наворачивали ламбада-круги. И заряжались!

"Беларусь. Взлет" - выставка БЕЛТА - на входе в ТЦ "Галерея"

Взлетная полоса, но уже для воспоминаний, прямо у входа торгового центра "Галерея". Это сегодня там тяжело не найти удобную пару кроссовок, а в 90-х только горисполком по личной разнарядке мог выдать заветную обувь. И только по предъявлению визитных карточек. Все на фото.

Сотрудники БЕЛТА не один месяц провели над прошивками республиканских и районных газет. Заметки из 90-х - что столичные, что провинциальные - кричали о дефиците жизненно важных вещей.

Ирина Акулович, гендиректор БЕЛТА:

"Потрясающая заметка начала 90-х из столицы. Серебрянка. Одно из ЖКХ ставит в паспорта минчан штампы о получении на месяц купонов на продукты. И журналисты шутят, что, может быть, у минчан паспорта как бы сохранятся, но вот у жителей Серебрянки они закончатся через полгода, потому что они все в штампах будут. То есть вот так жила и столица. Никакой разницы в жизни у людей не было".

Знаковая встреча на фудкорте ТЦ "Галерея"

Сегодня белорусы - лидеры среди импортеров молочки - в ту же огромную Россию. Новость сегодня от Россельхознадзора. И не только в этом мы на передовой. Не забываем ли гордиться? Сегодня много констатировали на "знаковой встрече" шестью этажами выше выставки прямо на фудкорте торгового центра.

Возвышает позиции страны на мировой арене наш Президент, делая это вопреки рявканьям из-за границы.

Игорь Тур, политический обозреватель телеканала ОНТ:

"Дальше у нас обязательно будет все хорошо, если вы говорите про страну. Но для этого нам нужно всем очень сильно постараться. Мы очень долгое время всю нашу политику сводили к тому, что говорили, Александр Григорьевич, дорогой, давай, мы с тобой, порешай все вопросы. Александр Григорьевич и дальше их будет решать, но времена сейчас такие, когда и нам нужно очень сильно вовлекаться в наше собственное будущее".