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"Марафон единства" принимает Брест. Что в программе?
Единство белорусов обретет сегодня синоним "крепость". Марафон принимает Брест. События республиканской акции начнутся с воспоминаний.
В Брестской крепости - реквием об уснувших солдатах и минута молчания в память о них. Личные истории участников Великой Отечественной во временной экспозиции в Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина. Свои фонды презентуют музеи истории Великой Отечественной войны и Брестской крепости.
Премьера марафона - это биография Большого театра Беларуси в тематической выставке. Его история, идеи и свершения покажут в Брестском областном театре кукол. С мастер-классом в колледж имени Ширмы едут и сопрано академической сцены. Брест - в ожидании концерта "Музыка под перестук колес". На железнодорожном вокзале 21 декабря Президентский оркестр даст новогодний концерт.
Там же, на перекрестках путей, случится и Знаковая встреча. Что нужно сделать и прочувствовать, "каб любіць Беларусь нашу мілую", расскажут олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко и народный артист Беларуси Владимир Громов.
20 декабря "разам працаваць і спяваць" готовятся предприятия "Брестгазоаппарат", "АНРЭКС" и "Гефест-техника".
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