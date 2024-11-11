"Марафон единства" принимает Брест. Что в программе?

Единство белорусов обретет сегодня синоним "крепость". Марафон принимает Брест. События республиканской акции начнутся с воспоминаний.

В Брестской крепости - реквием об уснувших солдатах и минута молчания в память о них. Личные истории участников Великой Отечественной во временной экспозиции в Брестском государственном университете имени А. С. Пушкина. Свои фонды презентуют музеи истории Великой Отечественной войны и Брестской крепости.

Премьера марафона - это биография Большого театра Беларуси в тематической выставке. Его история, идеи и свершения покажут в Брестском областном театре кукол. С мастер-классом в колледж имени Ширмы едут и сопрано академической сцены. Брест - в ожидании концерта "Музыка под перестук колес". На железнодорожном вокзале 21 декабря Президентский оркестр даст новогодний концерт.

Там же, на перекрестках путей, случится и Знаковая встреча. Что нужно сделать и прочувствовать, "каб любіць Беларусь нашу мілую", расскажут олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко и народный артист Беларуси Владимир Громов.