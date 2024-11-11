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"Марафон единства" принимает Солигорск
Только вместе мы сила! "Марафон единства" продолжает объединять города Беларуси. В 2025 году первым эстафету республиканской общественно-культурной акции принимает Солигорск! Программа эксклюзивная и очень насыщенная.
Экскурсии для гостей региона и блогеров, интерактивы и, конечно, полюбившийся всем проект "Разам працуем, разам спяваем!".
Вот он - хороший повод на работе сделать паузу, да еще и музыкальную!
Сегодня "разам спявалі" с коллективом Солигорскводоканала. Возрожденная традиция цеховых концертов от "Марафона единства".
Углубиться в истоки шахтерской столицы смогли не только сотрудники предприятий, но и гости - блогеры со всех уголков страны и те, кто был уверен, что его ничем не удивить, поражались раз за разом. Первая точка в маршруте - терриконы.
Сиренево-багряные горы - самая заметная достопримечательность Солигорского края. Невероятные виды можно заметить еще за несколько десятков километров. Одни сравнивают их с пейзажами Кавказа, другие - с описанием из фантастических книг.
Посетили и производство, где выпускают сыры, йогурты и другие молочные деликатесы. Даже местные инфлюенсеры заново открывали для себя малую родину.
Марафон единства яркими событиями сиял в разных уголках Солигорска. Впервые открылась выставка подарков Президенту от трудовых коллективов. А все достояние и наследие страны - как было и как стало - представили на 40 архивных плакатах мобильной экспозиции крупнейшего в нашей стране информационного агентства.
Для гостей марафона и возможность приблизиться к элитарному искусству во время мастер-классов от артистов Большого театра оперы и балета.
А единство сквозь призму детства - в картинах и в сочинениях на награждении победителей республиканского конкурса.
Солигорск - 12-й город в масштабном марафоне, который знакомит жителей разных регионов Беларуси и объединяет их в общем желании - сохранить и приумножить. Завтра гостей патриотического форума ждет мастер-класс от Президентского оркестра, ярмарка "Калядныя гуляннi", а также выставки. Завершится двухдневный марафон концертом "Время выбрало нас".
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