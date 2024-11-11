"Марафон единства" принимает Солигорск

Только вместе мы сила! "Марафон единства" продолжает объединять города Беларуси. В 2025 году первым эстафету республиканской общественно-культурной акции принимает Солигорск! Программа эксклюзивная и очень насыщенная.

Экскурсии для гостей региона и блогеров, интерактивы и, конечно, полюбившийся всем проект "Разам працуем, разам спяваем!".

Вот он - хороший повод на работе сделать паузу, да еще и музыкальную!

Сегодня "разам спявалі" с коллективом Солигорскводоканала. Возрожденная традиция цеховых концертов от "Марафона единства".

Углубиться в истоки шахтерской столицы смогли не только сотрудники предприятий, но и гости - блогеры со всех уголков страны и те, кто был уверен, что его ничем не удивить, поражались раз за разом. Первая точка в маршруте - терриконы.

Сиренево-багряные горы - самая заметная достопримечательность Солигорского края. Невероятные виды можно заметить еще за несколько десятков километров. Одни сравнивают их с пейзажами Кавказа, другие - с описанием из фантастических книг.

Посетили и производство, где выпускают сыры, йогурты и другие молочные деликатесы. Даже местные инфлюенсеры заново открывали для себя малую родину.

Марафон единства яркими событиями сиял в разных уголках Солигорска. Впервые открылась выставка подарков Президенту от трудовых коллективов. А все достояние и наследие страны - как было и как стало - представили на 40 архивных плакатах мобильной экспозиции крупнейшего в нашей стране информационного агентства.

Для гостей марафона и возможность приблизиться к элитарному искусству во время мастер-классов от артистов Большого театра оперы и балета.

А единство сквозь призму детства - в картинах и в сочинениях на награждении победителей республиканского конкурса.