"Марафон единства" принимает Жлобин. Узнали, чем будут удивлять гостей организаторы

"Марафон единства" продолжает путешествие по Беларуси.

25 октября участники акции остановятся в городе металлургов. Жлобин - второй после Гомеля город самого южного региона, принимающий патриотический форум.

Программа яркая, насыщенная и интересная. Организаторы будут удивлять гостей широким размахом и разнообразием локаций. В программе выставки, квесты, экскурсии, встречи с известными личностями. Акция пронизана идеей еще больше сплотить белорусов вокруг национальных ценностей.

Стартует марафон "НЕскучной НЕлекцией", которая соберет всех неравнодушных к тому, что происходит на мировой арене. Промышленную мощь Беларуси в полной мере гости смогут оценить на производственных площадях Белорусского металлургического завода.