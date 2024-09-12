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"Марафон единства" принимает Жлобин. Узнали, чем будут удивлять гостей организаторы
"Марафон единства" продолжает путешествие по Беларуси.
25 октября участники акции остановятся в городе металлургов. Жлобин - второй после Гомеля город самого южного региона, принимающий патриотический форум.
Программа яркая, насыщенная и интересная. Организаторы будут удивлять гостей широким размахом и разнообразием локаций. В программе выставки, квесты, экскурсии, встречи с известными личностями. Акция пронизана идеей еще больше сплотить белорусов вокруг национальных ценностей.
Стартует марафон "НЕскучной НЕлекцией", которая соберет всех неравнодушных к тому, что происходит на мировой арене. Промышленную мощь Беларуси в полной мере гости смогут оценить на производственных площадях Белорусского металлургического завода.
Также 25 октября участники форума посетят усадьбу Козел-Поклевских и побывают на мемориале детям - жертвам войны в Красном Береге. В программе также награждение победителей конкурса "Мы вместе".
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