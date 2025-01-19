"Марафон единства" стартует в Минске. Более 70 мероприятий за неделю - программа совершенно новая

"Марафон единства" готов покорить Минск. Это 16-й город в маршруте республиканской общественно-культурной акции. Старт в белорусской столице состоится 20 января. Зрителей ждет совершенно новая программа. Организаторы планируют провести более 70 мероприятий за неделю. Особое место займут уникальные, нигде ранее не проводившиеся. Кульминацией акции станет шоу на "Минск-Арене", которое соберет более 10 тысяч зрителей.

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства": "Финальный концерт в Минске - это будет абсолютно уникальный проект, он не будет повторять номера, то есть это будет совсем-совсем новый продукт с новым балетом, с новыми подходами, даже, в общем-то, частично с новыми песнями. И я думаю, что это шоу заслуживает внимания не только зрителей, которые придут на концерт, но и телезрителей".