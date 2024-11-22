"Марафон единства" в Новополоцке. Что организаторы подготовили во второй день?

Впереди открытие выставки крупнейшего информагентства страны - БЕЛТА и мастер-класс от лучших музыкантов страны Президентского оркестра. Вечером именно они срезюмируют акцию концертом во Дворце культуры "Нафтан".

Накануне в городе были представлены достижения белорусских ученых, прошел лекторий с участием успешных топ-менеджеров на госпредприятиях, межцеховые встречи партнеров и даже концерты на флагманах нефтяной отрасли Беларуси - "Полимире" и "Нафтане". Пели и танцевали все! Ведущие мастера нашей эстрады подготовили композиции, которые проверены временем.