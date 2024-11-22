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"Марафон единства" в Новополоцке. Что организаторы подготовили во второй день?
14 января в Новополоцке продолжится "Марафон единства".
Впереди открытие выставки крупнейшего информагентства страны - БЕЛТА и мастер-класс от лучших музыкантов страны Президентского оркестра. Вечером именно они срезюмируют акцию концертом во Дворце культуры "Нафтан".
Накануне в городе были представлены достижения белорусских ученых, прошел лекторий с участием успешных топ-менеджеров на госпредприятиях, межцеховые встречи партнеров и даже концерты на флагманах нефтяной отрасли Беларуси - "Полимире" и "Нафтане". Пели и танцевали все! Ведущие мастера нашей эстрады подготовили композиции, которые проверены временем.
Напомним, Новополоцк стал бонусным городом в акции. Сюда "Марафон единства" пришел по просьбам трудящихся.
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