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"Марафон единства" в Новополоцке. Президентский оркестр подготовил мастер-класс для детей
Автор:Нина Можейко
В Новополоцке продолжается "Марафон единства". Начать официальную программу дня решили с высокой ноты.
В Детской школе искусств № 1 стартует мастер-класс заслуженного коллектива Президентского оркестра Республики Беларусь. Этот формат успела полюбить публика, но всякий раз лучшие музыканты страны готовят что-то эксклюзивное для каждого города (подробности в видео).
Фото БЕЛТА
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