"Марафон единства" в Солигорске. Как пройдет второй день?

Уникальность края и результаты качественного труда его людей покажут во второй день на "Марафоне единства" в Солигорске, пишет БЕЛТА.

Открытие мурала, квесты, выставки, мастер-классы - шахтерская столица Беларуси - город Солигорск - 3 и 4 января принимает республиканскую общественно-культурную акцию "Марафон единства".

Программа двух дней насыщена мероприятиями и количеством локаций. Так, множество мероприятий запланировано сегодня на площадке около спортивно-зрелищного комплекса: работа команды "МАЗ-СПОРТавто", городской квест, акция "Я желаю в Новый год..." и дискотека.

Также здесь в течение дня будет организована работа специализированного комплекса фудтраков, розничной торговли и пунктов общественного питания.

Сегодня в Солигорске пройдет и "Знаковая встреча" с участием журналиста Игоря Тура, заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Олейника, заслуженного артиста Беларуси Валерия Шмата, продюсера Андрея Гузеля и главного редактора "Альфа Радио" Вадима Шепета.