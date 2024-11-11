3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Марафон единства" в Солигорске. Как пройдет второй день?
Уникальность края и результаты качественного труда его людей покажут во второй день на "Марафоне единства" в Солигорске, пишет БЕЛТА.
Открытие мурала, квесты, выставки, мастер-классы - шахтерская столица Беларуси - город Солигорск - 3 и 4 января принимает республиканскую общественно-культурную акцию "Марафон единства".
Программа двух дней насыщена мероприятиями и количеством локаций. Так, множество мероприятий запланировано сегодня на площадке около спортивно-зрелищного комплекса: работа команды "МАЗ-СПОРТавто", городской квест, акция "Я желаю в Новый год..." и дискотека.
Также здесь в течение дня будет организована работа специализированного комплекса фудтраков, розничной торговли и пунктов общественного питания.
Сегодня в Солигорске пройдет и "Знаковая встреча" с участием журналиста Игоря Тура, заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Олейника, заслуженного артиста Беларуси Валерия Шмата, продюсера Андрея Гузеля и главного редактора "Альфа Радио" Вадима Шепета.
Финальным аккордом "Марафона единства" по традиции станет концерт "Время выбрало нас", наполненный красочной сценографией, профессиональными выступлениями полюбившихся звезд белорусской эстрады.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дворец Независимости распахнул для детей новогодние объятия и подарил им сказку
От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены на экспозиции "Моя Беларусь"
Репер: Санкции в отношении Беларуси и России несут вред Европе
Рождественская атмосфера на "Марафоне единства" в Солигорске - фудтраки и интерактивные площадки
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все