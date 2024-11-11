"Марафон единства" встречает Лида. Что в программе?

"Марафон единства" пришел на запад страны. Самая народная акция - в Гродненской области. И первая точка в маршруте - Лида - город с королевской историей, который делает весомый вклад в развитие всей страны.

Крупные предприятия и известные достопримечательности 10 января окажутся в фокусе внимания блогеров. Заводские цеха запоют в рамках проекта "Разам працуем - разам спяваем" и откроют свои двери для друзей благодаря инициативе "Одно дело делаем".