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"Марафон единства" встречает Лида. Что в программе?

"Марафон единства" пришел на запад страны. Самая народная акция - в Гродненской области. И первая точка в маршруте - Лида - город с королевской историей, который делает весомый вклад в развитие всей страны.

Крупные предприятия и известные достопримечательности 10 января окажутся в фокусе внимания блогеров. Заводские цеха запоют в рамках проекта "Разам працуем - разам спяваем" и откроют свои двери для друзей благодаря инициативе "Одно дело делаем".

В рамках двухдневной эстафеты мероприятий - хорошо знакомые и уже любимые форматы, например, "НЕскучная НЕлекция, "Знаковая встреча" и, конечно, большой концерт "Время выбрало нас".

Марафон единства

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