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"Марафон единства" встречает Орша. Расскажем, что в программе
"Марафон единства" заезжает в восточные ворота Беларуси. 6 декабря республиканская акция охватит Оршу.
Один из крупнейших железнодорожных узлов страны готов завязать и дружеские отношения с блогерами и талантами из Гомельской и Брестской областей. "Разам спяваць" готовятся работники одного из крупнейших на постсоветском пространстве заводов по производству металлообрабатывающего оборудования - станкозавода "Красный борец". А в гости к мастерицам, что искусно сплетают лен, приедут сотрудники "Знамени индустриализации".
Их будущим кадрам - студентам механико-экономического колледжа - проведут сегодня "Нескучную нелекцию".
Впервые к "Марафону единства" присоединятся военные. 7 декабря компанию легендарной "Катюше" составят "техновнуки" - вооруженная техника Министерства обороны. Реактивная система залпового огня "Белград", бронированная машина "Кайман" или мобильный артиллерийский комплекс "Зенит" - у хоккейного клуба "Локомотив-Орша". А на разогрев гала-концерта - еще одна премьера. У Ледовой арены дадут плац-концерт оркестра Военной академии Республики Беларусь.
Отправились на родину первого белорусскоязычного "Букваря" и виртуозы Президентского оркестра. Мастер-класс уже сегодня.
"Герои нашего времени" назначают "Знаковую встречу" не на фудкорте, а во дворце культуры "Орша". Идеалами, что вдохновляют и белорусов, и весь мир своими поступками, поделится бронзовый призер Олимпийских игр, велогонщица Наталья Цилинская. Перца добавит и политический обозреватель Григорий Азаренок.
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