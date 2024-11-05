"Марафон единства" встречает Орша. Расскажем, что в программе

"Марафон единства" заезжает в восточные ворота Беларуси. 6 декабря республиканская акция охватит Оршу.

Один из крупнейших железнодорожных узлов страны готов завязать и дружеские отношения с блогерами и талантами из Гомельской и Брестской областей. "Разам спяваць" готовятся работники одного из крупнейших на постсоветском пространстве заводов по производству металлообрабатывающего оборудования - станкозавода "Красный борец". А в гости к мастерицам, что искусно сплетают лен, приедут сотрудники "Знамени индустриализации".

Их будущим кадрам - студентам механико-экономического колледжа - проведут сегодня "Нескучную нелекцию".

Впервые к "Марафону единства" присоединятся военные. 7 декабря компанию легендарной "Катюше" составят "техновнуки" - вооруженная техника Министерства обороны. Реактивная система залпового огня "Белград", бронированная машина "Кайман" или мобильный артиллерийский комплекс "Зенит" - у хоккейного клуба "Локомотив-Орша". А на разогрев гала-концерта - еще одна премьера. У Ледовой арены дадут плац-концерт оркестра Военной академии Республики Беларусь.

Отправились на родину первого белорусскоязычного "Букваря" и виртуозы Президентского оркестра. Мастер-класс уже сегодня.