Марафон истории в Зельве встречает гостей. Расскажем, что в афише выходного дня

Городской поселок Зельва в Гродненской области в 5-й раз вспомнит "Легендарные эпохи". В этом году международный фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы. Воссоздать героическое прошлое через интерактивные зоны - дело реконструкторов из Беларуси и России.

В афише выходного дня массовые сражения и одиночные поединки, конные турниры и тактические маневры. Традиционно марафон истории соберет всех желающих у городской мельницы. Бои шотландской пехоты, Отечественная война 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная - погрузиться в антураж четырех эпох можно будет 12 и 13 июля.