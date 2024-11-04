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"Марафона единства" в Бобруйске. Что приготовил второй день акции
Бобруйск очень выделяется на карте "Марафона единства", многое проходит здесь впервые. Об этом рассказал представитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства", директор Дворца Республики Максим Приходовский, сообщает БЕЛТА.
"Бобруйск будет выделяться". Организаторы "Марафона единства" о новых проектах в программе
Второй день "Марафона единства" приготовил разнообразные локации, выставки и экспозиции под открытым небом, городской квест "Это все мое родное", неформальное общение с генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным, 21-кратным паралимпийским чемпион Игорем Боким, заслуженным артистом Республики Беларусь Русланом Алехно, радиоведущим, главным редактором "Альфа Радио" Вадимом Шепетом во время "Знаковой встречи", выступление Президентского оркестра и многое другое.
А завершит субботний вечер концерт, который пройдет в "Бобруйск-Арене". В числе тех, кто заявлен в программе, - Президентский оркестр (гл. дирижер В.Кульбаков), заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, арт-группа "Беларусы", Юлия Быкова, Евгений Олейник и группа АУРА, певец, композитор Виталий Гордей. Выступят на бобруйской сцене коллективы из Минской и Гродненской областей.
Как рассказал представитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства", директор Дворца Республики Максим Приходовский, акция в Бобруйске приобретет новое звучание. "Бобруйск будет выделяться, потому что многое пройдет здесь впервые. Впервые приедет заслуженный коллектив Беларуси Президентский оркестр. Расширяется количество предприятий, где побывает "Марафон единства", - сказал он. - Я приглашаю на праздник, который будет проходить в городе два дня, всех бобруйчан".
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