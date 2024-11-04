"Марафона единства" в Бобруйске. Что приготовил второй день акции

Бобруйск очень выделяется на карте "Марафона единства", многое проходит здесь впервые. Об этом рассказал представитель рабочей группы по организации и проведению акции "Марафон единства", директор Дворца Республики Максим Приходовский, сообщает БЕЛТА.

"Бобруйск будет выделяться". Организаторы "Марафона единства" о новых проектах в программе

Второй день "Марафона единства" приготовил разнообразные локации, выставки и экспозиции под открытым небом, городской квест "Это все мое родное", неформальное общение с генеральным директором Национальной библиотеки Беларуси Вадимом Гигиным, 21-кратным паралимпийским чемпион Игорем Боким, заслуженным артистом Республики Беларусь Русланом Алехно, радиоведущим, главным редактором "Альфа Радио" Вадимом Шепетом во время "Знаковой встречи", выступление Президентского оркестра и многое другое.

А завершит субботний вечер концерт, который пройдет в "Бобруйск-Арене". В числе тех, кто заявлен в программе, - Президентский оркестр (гл. дирижер В.Кульбаков), заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, арт-группа "Беларусы", Юлия Быкова, Евгений Олейник и группа АУРА, певец, композитор Виталий Гордей. Выступят на бобруйской сцене коллективы из Минской и Гродненской областей.