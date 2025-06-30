Марков поздравил выпускников факультета журналистики БГУ с окончанием вуза

Настоящий профессионал - это тот, кто умеет держать позицию, не подстраиваясь под обстоятельства. Особенно это важно для журналистов. Об этом заявил министр информации Беларуси Марат Марков 30 июня, выступая перед выпускниками факультета журналистики БГУ.

Стены альма-матер покинули более 100 выпускников. Среди них семеро магистров и иностранные студенты из Китая, которые также пополнят ряды белорусских СМИ.

"Я очень рад тому, что они выбрали эту профессию. Для меня, как для министра, это персонально важно. Хотелось бы, чтобы таких людей, профессионально нацеленных и понимающих, ради чего они работают, было больше. Выпускники действительно рады, что стали специалистами", - отметил Марат Марков.

Дмитрий Янушкевич, выпускник факультета журналистики БГУ:

"Выпускники - это люди, которые готовы сражаться со всем. На фоне информационной войны мы готовы проверять всю информацию, которую поставляет нам сообщество".