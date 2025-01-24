Марат Марков рассказал, чем обусловлен интерес международных СМИ к выборам Президента в Беларуси

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На открытии Инфоцентра ЦИК присутствовало большое количество журналистов не только белорусских, но и международных. Министр информации Беларуси Марат Марков рассказал, с чем связан такой интерес.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Беларусь сама по себе интересна. Естественно, все, что вокруг происходит, особенно когда это связано с выборами Президента, вызывает неподдельный интерес и неподдельное желание своими глазами увидеть, возможно, и рассказать своим телезрителям, своим читателям о том, что такое Беларусь. Ведь многие приезжают сюда впервые, в том числе и зарубежные журналисты".
Министр информации уверен, что цифры в данном случае показательны. Из 812 аккредитованных журналистов 331 - представители зарубежных медиа. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.
"Та политика, которая сегодня исходит из Беларуси, та политика, которой руководствуется Беларусь, полностью соответствует мировоззрению и желанию очень многих граждан далеко не наших стран. Безвизовый режим, который мы открыли, это ведь тоже дополнительный стимул еще раз приехать и увидеть все своими глазами. К нам приехали представители 70 иностранных СМИ. Их задача - просто показать правду, действительность", - подчеркнул Марат Марков.