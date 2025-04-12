Марина Василевская поделилась, какие эксперименты ей удалось провести в космосе

Полет в космос Героя Беларуси, космонавта Марины Василевской не был просто туристическим. На группу астронавтов была возложена важная миссия, которую нужно было оправдать перед Национальной академией наук Беларуси.

Какие эксперименты стали для космонавтки самыми запоминающимися, а также следит ли она за тем, как они реализовываются в жизни. Об этом она поделилась в "Актуальном интервью".

"Я каждый эксперимент и каждую секунду в космосе ценила и хваталась за любой момент, чтобы это запомнить. У нас были очень насыщенные научные программы, разработанные совместно с Национальной академией наук Беларуси и Российской академией наук. Всего их было семь, куда входили научно-исследовательские и общественно-образовательные. И каждый эксперимент был интересен и важен для Беларуси", - рассказала она.

Марине Василевской пришлось работать с пробиотиками и бактериями (лактоферрином и проксибиотиком). Космонавты создавали продукт, который смогут готовить сами астронавты на международной космической станции, так как, находясь в полугодовых-годовых экспедициях в невесомости, это не лучшим образом сказывается на состоянии здоровья человека. Поэтому там людям необходимо восполнять организм полезными молочными продуктами.