Маркевич: На Западе за счет милитаризации хотят активизировать свою экономическую деятельность

В Европе пытаются обосновать собственным гражданам активную милитаризацию. К слову, Польша ее проводит вообще в кредит и закупает оружие в Южной Корее и других странах. Что стоит за усилением военного потенциала в США и есть ли стремление у тех, кто лоббирует эту милитаризацию, за счет информационной накачки немного "набить" себе карманы?

Вторым моментом Александр Маркевич назвал вынашивание реваншистских идей в некоторых государствах, граничащих с Республикой Беларусь. В таких странах общество раскачивают и внушают ему, что необходимо вернуться к границам определенного года, ведь, мол, народ того государства помнит, что когда-то оно было великим. "Такие настроения поддерживаются частью общества, поэтому их возможности и в информационном, и в практическом поле реализуются. Мы видим и то, в чем заинтересована американская администрация. Ей надо, чтобы вооружение, производящееся в США, Европа активно покупала, а для этого создаются различные схемы. Можно сказать, что определенное стимулирование и с их стороны идет. В таком случае вполне логично получается: чтобы все это осуществить, нужно сформировать образ врага. А кто главный враг? - задался вопросом завкафедрой. - Конечно же, врагом сделают Союзное государство Беларуси и России".