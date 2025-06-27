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Маркевич: Нужно повышать качественную составляющую интеграции в рамках ЕАЭС
С 25 по 27 июня - насыщенные для Беларуси дни, ведь Минск превратился в столицу большой Евразии. Завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич в интервью "Первому информационному" рассказал, что успел подсмотреть и услышать во время прохождения Евразийского экономического форума.
Эксперт буквально сразу обозначил, что его поразила ситуация, когда рядом с Беларусью обсуждаются космические военные бюджеты, то в Минске говорят о мирной повестке и мирном космосе.
"Второй момент, который меня поразил, - это организация, потому что Минский международный выставочный центр стал еще одной жемчужиной Беларуси, который вместе с другими достижениями украшает страну. Хотел бы отметить и общую организацию и то, что на форуме реально обсуждалось, ведь это важный момент для реализации новых интеграционных возможностей", - сказал Александр Маркевич.
Завкафедрой обратил внимание, что не случайно Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что уже нужен ЕАЭС 2.0. А все потому, что нужно ускоряться. Существует организация 10 лет, за которые произошло немало достижений. "26 июня назывались достижения, звучали и цифры. Думаю, нет смысла их повторять, но именно планка задана очень высокая, исходя из которой нужно повышать качественную составляющую в рамках интеграции ЕАЭС. Ведь это все делается для того, чтобы экономика более успешно работала в интересах людей", - указал Александр Маркевич.