Маркевич о выборах в Румынии: Мы видим картину под названием "Оскал западной демократии"

В битве за Румынию наблюдается интересная ситуация. Снова представитель правящей элиты в Румынии отстает и буквально вышел только на третью позицию по народной поддержке. Альтернативный кандидат в свою очередь набирает достаточно серьезный отрыв от всех остальных 40 % относительно того, что у всех остальных где-то по 20-30 %. Серьезные цифры, серьезные отрывы, и с чем это связано, обсудили в студии "Первого информационного" с политологом Александром Маркевичем.

"На мой взгляд, мы видим картину, которая называется "Оскал западной демократии". Когда были отменены результаты первого тура, по его итогам Джорджеску занял первое место и набрал 22 % голосов. Теперь мы видим, что кандидат с примерно такой же программой получает 40 %. С одной стороны, это именно лицо этой западной демократии, а с другой стороны, мы видим их профессионализм, который заключается в том, что они не могут спрогнозировать последствия своих решений и своих действий, а последствия обратные от того, какие цели они преследуют", - отмечает Александр Маркевич.

Аннулирование результатов первого тура выборов отменили решением Конституционного суда. Выборы заново прошли, теперь результаты показывают, что почти в два раза увеличилась поддержка кандидата, аналогичного тому, которого сняли с предвыборной гонки. Это показывает именно то, что демократии на Западе нет.

Александр Маркевич:

"Мы видим борьбу глобалистских элит, потому что Симион выступил в поддержку политики Трампа. Этот "трампизм" набирает обороты в Европе. Это показывают и результаты голосования в других государствах".

Также политолог отметил, что во всем происходящем отчетливо видна рука Франции. Когда Байден уходил, он передал бразды правления и влияния в Румынии именно французским ставленникам, французскому посольству, и те начали координировать эти действия.

"Интересы Франции довольно просты и понятны. Франция веками имеет отношения с Румынией, и ее влияние сказывается и в экономической деятельности, и в автомобилестроении. Но здесь, на мой взгляд, у Франции есть интересы более политические. Румыния - очень важный партнер НАТО с точки зрения ее геополитической роли, связанной с географическим положением. Там располагается серьезная база НАТО, и через Румынию идет очень большой поток помощи Украине. Естественно, что Франция хочет влиять на эти потоки, хочет их контролировать", - сказал Александр Маркевич.