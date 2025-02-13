Маркевич: Встреча представителей России и США в Эр-Рияде дает надежду на урегулирование конфликтов

Сегодняшняя встреча представителей России и США в Эр-Рияде важна, в том числе, для Беларуси. Эти переговоры дают надежду на урегулирование конфликтов, которые есть не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

Такое мнение "Первому информационному" телеканалу озвучил заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич после встречи со спасателями в Минске.

Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Конечно, хотелось бы, чтобы украинский кризис был урегулирован с учетом интересов прежде всего украинского народа, но важно учитывать интересы и Республики Беларусь".

Выступая перед работниками МЧС, Александр Маркевич подчеркнул, что прошедшая пятилетка для белорусов имеет особое значение. Мы заметно укрепили национальную государственность, страна закалилась, более устойчивой и фундаментальной стала политическая система Беларуси.