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Маркевич: Встреча представителей России и США в Эр-Рияде дает надежду на урегулирование конфликтов
Сегодняшняя встреча представителей России и США в Эр-Рияде важна, в том числе, для Беларуси. Эти переговоры дают надежду на урегулирование конфликтов, которые есть не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.
Такое мнение "Первому информационному" телеканалу озвучил заведующий кафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич после встречи со спасателями в Минске.
Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:
"Конечно, хотелось бы, чтобы украинский кризис был урегулирован с учетом интересов прежде всего украинского народа, но важно учитывать интересы и Республики Беларусь".
Выступая перед работниками МЧС, Александр Маркевич подчеркнул, что прошедшая пятилетка для белорусов имеет особое значение. Мы заметно укрепили национальную государственность, страна закалилась, более устойчивой и фундаментальной стала политическая система Беларуси.
В рамках мероприятия министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский поблагодарил коллег за помощь в безопасном проведении прошедшей электоральной кампании. В ведомстве подведены итоги 2024 года, поставлены задачи и на текущий.