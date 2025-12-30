Маркевич: Заявления Зеленского - это часть шоу, которое он разыгрывает уже не один год

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. И главное, что подхватили все мировые СМИ, это фраза Зеленского о том, что как только закончится война, он покинет свой пост - за кресло он не держится. Заявление Зеленского - это часть шоу. Таким мнением в эфире "Первого информационного" телеканала поделился завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич.

"Когда Зеленский был еще кандидатом в президенты, он четко заявлял о том, что он идет только на один срок. Но мы видим, что этот срок так называемого президентства уже давно закончился. Но, тем не менее, мы разные заявления из его уст слышали. Все действия Зеленского говорят о том, что он возглавляет "партию войны" в Украине, и именно с этой партией идет сражение в том числе со стороны Трампа", - сказал Александр Маркевич.

Он обратил внимание на то, что американский лидер в ходе общения с прессой до переговоров с Зеленским и после отмечал: Путин заинтересован в том, чтобы Украина стала процветающей.

"Мы не знаем, о чем они говорили непосредственно на переговорах, но я думаю, что Трамп пытался убедить Зеленского, что на мирном треке у него больше интереса и как политика, и как руководителя Украины, и как бизнесмена. А Зеленский хороший бизнесмен, бизнесмен от шоу. И мы видим, что это шоу продолжается. И заявление Зеленского - часть шоу, которое он разыгрывает уже не один год", - отметил завкафедрой.