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Марков: Если мы не будем общаться с молодежью, за нас это сделают другие
Государство делает ставку на здоровье, образование, семейные ценности и патриотическое воспитание молодежи. 19 июня об этом шла речь на встрече министра информации Марата Маркова с преподавателями Института современных знаний.
Активная, инициативная и целеустремленная молодежь - это стратегический ресурс Беларуси. Подчеркнута важность участия молодежи в общественных проектах, организациях и акциях, в студенческих отрядах и патриотических кружках.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Нам в обязательном порядке необходимо выступать непосредственно перед людьми и говорить о тех темах, которые актуальны сегодня. Тема единого дня информирования - это молодежная политика. Если мы не будем воспитывать наше молодое поколение, если не будем общаться с молодежью, не будем доносить до них определенные посылы и формировать у них ценностные ориентиры, тогда за нас это будут делать другие".
Также Марат Марков отметил, чтобы эффективно воспитывать молодое поколение, важно понимать их ценности. Мнения и авторитеты прошлого отличаются от современных. Поэтому старшему поколению необходимо проявлять гибкость и готовность к изменениям.