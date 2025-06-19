Марков: Если мы не будем общаться с молодежью, за нас это сделают другие

"Нам в обязательном порядке необходимо выступать непосредственно перед людьми и говорить о тех темах, которые актуальны сегодня. Тема единого дня информирования - это молодежная политика. Если мы не будем воспитывать наше молодое поколение, если не будем общаться с молодежью, не будем доносить до них определенные посылы и формировать у них ценностные ориентиры, тогда за нас это будут делать другие".