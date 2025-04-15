Марков: О подвиге советского народа нельзя забыть, память о той войне убережет нас от новой

О подвиге советского народа нельзя забыть, память о той войне убережет нас от новой. Об этом в ходе дня информирования на встрече с коллективом Лунинецкого депо заявил министр информации Марат Марков.

Также поговорили о киберугрозах и милитаризации Запада. В преддверии 9 Мая главная тема - 80-летие Великой Победы.

"Очень много хорошей информации: того, чего и знали, и не знали. Было очень приятно увидеть своего земляка, пообщаться, задать вопросы", - рассказала Лариса Некрашевич, дежурный помощник начальника вокзала станции Лунинец.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Родина навсегда остается на первом месте. Ее нельзя предавать. И второе - всегда надо оставаться человеком. Вот если мы будем соблюдать условия, у нас все будет хорошо. Вы знаете, это была самая страшная война, об этом говорит количество погибших людей во всем мире и тем более та треть населения, которая погибла в Беларуси. Как только мы забудем об этой войне, мы можем попасть в историю и придет новая война".