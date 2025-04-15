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Марков: О подвиге советского народа нельзя забыть, память о той войне убережет нас от новой
О подвиге советского народа нельзя забыть, память о той войне убережет нас от новой. Об этом в ходе дня информирования на встрече с коллективом Лунинецкого депо заявил министр информации Марат Марков.
Также поговорили о киберугрозах и милитаризации Запада. В преддверии 9 Мая главная тема - 80-летие Великой Победы.
"Очень много хорошей информации: того, чего и знали, и не знали. Было очень приятно увидеть своего земляка, пообщаться, задать вопросы", - рассказала Лариса Некрашевич, дежурный помощник начальника вокзала станции Лунинец.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Родина навсегда остается на первом месте. Ее нельзя предавать. И второе - всегда надо оставаться человеком. Вот если мы будем соблюдать условия, у нас все будет хорошо. Вы знаете, это была самая страшная война, об этом говорит количество погибших людей во всем мире и тем более та треть населения, которая погибла в Беларуси. Как только мы забудем об этой войне, мы можем попасть в историю и придет новая война".
Марат Марков присоединился к открытию памятного знака в виде макета паровоза и закладке аллеи рядом с братской могилой жертв бомбежки в июне 1941 года. Тогда погибло более 200 человек (в их числе железнодорожники, члены их семей, мирные жители и красноармейцы).