Марков: В интернете огромное количество рекламы, которая пытается работать против выборов и власти

В Беларуси информационное пространство освобождено от тех, кто работал против государства и Родины. И сегодня приложены все усилия, чтобы в нашей стране трудились настоящие патриоты. Это заявил министр информации Марат Марков, комментируя вопрос о ситуации на инфополе в преддверии выборов. Электоральная кампания стала главной темой во время встречи с трудовым коллективом предприятия "Минскметрострой". Говорили не только суверенитете, независимости, социально-экономическом и политическом развитии страны, но и о национальной безопасности. Эта тема сегодня интересует белорусов, особенно в период электоральной кампании. В потоке фейков важно понимать контекст происходящего и ориентироваться, из каких источников можно получить достоверную информацию.

Марат Марков, министр информации Беларуси: "Министерство информации, государственные органы позаботились о том, чтобы здесь работали те люди, которые являются действительно патриотами своей страны. А если ты работаешь на деньги Запада, если ты продажный просто по сути своей, тогда тебе здесь нет места ни в качестве журналиста, ни в качестве редакции СМИ, поэтому их сегодня здесь нет. Но то, что деньги вброшены и в интернете огромное количество рекламы, которая пытается работать против выборов, против людей, против власти, это очевидно и с этим приходится тоже иметь определенное дело. Но Министерство информации не спит, естественно. Есть определенные инструменты, и то законодательство, которое сформировано за последние несколько лет, позволяет достаточно эффективно этому противостоять".