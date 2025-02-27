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Марков: За 2024 год заблокирован доступ к более 3150 интернет-ресурсам деструктивной направленности
Министерство информации за 2024 год заблокировало более 3150 интернет-ресурсов деструктивной направленности, сообщил министр информации Беларуси Марат Марков, информирует БЕЛТА.
"Министерство информации за 2024 год заблокировало доступ к более чем 3150 интернет-ресурсов, которые фактически были деструктивной направленности", - сказал Марат Марков, отметив, что за 10 лет заблокировано около 15 тыс. таких ресурсов.
По его словам, это серьезная цифра, которая свидетельствует о том, что внимание к Беларуси со стороны оппонентов не изменится. Страна обращает на это внимание и эффективно противостоит, то есть идет в правильном направлении.
"Когда мы говорим о качестве работы, нельзя забывать, что помимо пряников, Министерство информации обязано использовать еще и кнут. К сожалению, но это приходится делать, потому что никто информационную борьбу сегодня не отменял", - отметил Марат Марков.
Министр отметил, что вкладываются миллионы и миллиарды в то, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси. "Вы об этом знаете. Сейчас USAID немножко прищемили и сразу появились цифры (средств. - Прим. БЕЛТА), которые вкладывались, в том числе в борьбу против Беларуси", - сказал он.