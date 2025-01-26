Марочко: Лукашенко в 2020-м не предал свой народ, тем более силовиков

Черные политтехнологии, фейки и ЦИПСО. Как сегодня пытаются влиять на формирование общественного мнения по тому или иному вопросу. И как сильные личности, если говорить о главе государства, могут переломить это влияние, спасти страну от падения в бездну. Мнение военного и общественного деятеля ЛНР Андрея Марочко.

Глава государства встал на защиту белорусского народа, спас страну от падения в бездну

Андрей Марочко, официальный представитель народной милиции ЛНР (2014-2019 гг.), военный и общественный деятель:

"ЦИПСО и те, кто занимается такими фейками и формированием общественного мнения, ведь они работают уже на протяжении 60, а то и более лет, и знают полностью психологию каждого государства и прочее. Поэтому даже какие-то невинные моменты, которые распространялись в сети Интернет, (как правило, это распространялось в сети Интернет) они потом в последующем перерастали в более радикальные. Когда человек показывает, что он патриот Беларуси, что он разговаривает на белорусском языке, естественно, в этом ничего плохого нет. Он прославляет свою страну. Но когда это уже идет перегиб, когда это уже перерастает в национализм и фашизм, то этот переломный момент многие просто не замечают".

Эксперт убежден, что когда происходили события в Беларуси, многие искренне верили, что они могут что-то изменить в лучшую сторону в своей стране. Точно так же, как это происходило на Майдане в Украине. Но посмотрите, что произошло в Украине и что, слава богу, не произошло у вас. Это как раз один из моментов, на который очень внимательно стоит смотреть, обратил он внимание.

Андрей Марочко:

"Когда, опять же, начался у вас майдан, который был организован Западом, и когда Лукашенко взял в руки автомат, я сразу понял, что, в принципе, за Беларусь переживать не стоит. У них правильный лидер".

Нас Янукович предал, поскольку он сбежал с территории, заявил сотрудник МВД ЛНР. "Он мог бы остаться в Донецке, и все бы развивалось совершенно по другому сценарию. Но он сбежал. Точно так же сбежал и министр МВД Украины. Естественно, мы остались на растерзание. А Лукашенко не предал свой народ, тем более силовиков. Он стал у руля силовиков, - напомнил он. - И тот страх и ужас, что пережили мы, вы попросту не ощутили".