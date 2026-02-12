Марш-бросок, усиление границы - как проходит внезапная проверка ВС вблизи южных рубежей

Внезапная проверка в Вооруженных силах по поручению Президента Беларуси продолжается. Военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, дежурного подразделения из состава сил немедленного реагирования, совершили марш-бросок в назначенный район, преодолев более 360 км.

Дежурное подразделение десантной бригады усилило оборону границы

Несколькими днями ранее проверка боеготовности началась для Витебской десантной бригады. Дежурное подразделение совершило марш своим ходом в Гомельскую область. Это более 300 километров в район сосредоточения.

Они усилили государственную границу, по замыслу проверки, на участке их ведения произошел прорыв.

Внезапная проверка в Вооруженных силах по поручению Президента Беларуси продолжается. Задачи одновременно выполняют военнослужащие в нескольких областях 12.02.2026 16:56

Стоит отметить, что это невыдуманные эпизоды. Тактика прорыва взята из опыта реальных боевых действий. При таких испытаниях проверяется каждый шаг военных. Насколько быстро разведка обнаружит диверсантов? Как оперативно уничтожит условного противника или отбросит незаконные военные формирования назад? Какие возможны потери при таком отражении атаки? Насколько эффективными оказались оборонительные позиции?

Михаил Алексеев, сотрудник Госсекретариата Совета безопасности Беларуси:

"Этими вводными мы обучаем личный состав в ходе проверки, как реально действовать в ходе боевых действий. Это позволяет вырабатывать у них определенные практические навыки, повышать свои теоретические знания в том числе, потому что лишь только на практике можно применить то, что было получено в ходе боевой подготовки".