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"Марш Победы" - большой патриотический марафон 7 июня завершился в Смолевичах
Патриотический маршрут в год 80-летия Великой Победы! Сенно, Речица, Слоним, Кобрин, Славгород и Смолевичи - 6 городов, удостоенных в этом году вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны", принимали эстафету "Марша Победы".
Легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая, сегодня можно было увидеть на центральных улицах Смолевичей.
С первых дней войны жители Смолевичского района сражались с фашистами. Уже в октябре 1942-го здесь было создано одно из крупнейших партизанских соединений. В бригаду "Разгром" входило около 2 тыс. бойцов. Память о подвиге мирных жителей, доблести солдат и отваге партизан хранят свыше сотни монументов. Среди них и величественный Курган Славы.
"Вечная слава героям, отстоявшим свободу и независимость родины". Слова, которые отзываются в сердце каждого жителя смолевичской земли. Памятник советским воинам-освободителям на центральной площади хранит историческую правду о героическом наследии. А вдоль дорожки, ведущей к монументу, 6 памятных табличек с именами Героев Советского Союза.
Сегодня к монументу легли цветы в знак памяти о подвиге великих героев родной земли.
"Марш Победы" прошел по центральным улицам города - Смолевичи в числе шести населенных пунктов, отмеченных почетным вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".
Знаковая часть масштабной эстафеты памяти - выставка военной техники. В центре экспозиции - легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая в Минске. Перед зрителями выступил военный оркестр. Прошли показательные выступления разведчиков с элементами рукопашного боя, а также кинологов со служебными собаками. Со сцены звучали мелодии военных лет.
Напомнить не только о героическом прошлом, но и ценности мирного сегодня - главный посыл "Марша Победы". Смолевичи завершают большую эстафету памяти. Позади Сенно, Речица, Слоним, Кобрин и Славгород - города, которые в этом году отмечены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Всего же в Беларуси 42 населенных пункта удостоены этого отличительного знака.