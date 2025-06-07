"Марш Победы" - большой патриотический марафон 7 июня завершился в Смолевичах

Патриотический маршрут в год 80-летия Великой Победы! Сенно, Речица, Слоним, Кобрин, Славгород и Смолевичи - 6 городов, удостоенных в этом году вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны", принимали эстафету "Марша Победы".

Легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая, сегодня можно было увидеть на центральных улицах Смолевичей.

С первых дней войны жители Смолевичского района сражались с фашистами. Уже в октябре 1942-го здесь было создано одно из крупнейших партизанских соединений. В бригаду "Разгром" входило около 2 тыс. бойцов. Память о подвиге мирных жителей, доблести солдат и отваге партизан хранят свыше сотни монументов. Среди них и величественный Курган Славы.

"Вечная слава героям, отстоявшим свободу и независимость родины". Слова, которые отзываются в сердце каждого жителя смолевичской земли. Памятник советским воинам-освободителям на центральной площади хранит историческую правду о героическом наследии. А вдоль дорожки, ведущей к монументу, 6 памятных табличек с именами Героев Советского Союза.

Марш Победы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6c9a8-809a-4f8d-9304-9820f6e39f52/conversions/d8ce7323-6ee0-4034-bec9-74bf1081cb76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6c9a8-809a-4f8d-9304-9820f6e39f52/conversions/d8ce7323-6ee0-4034-bec9-74bf1081cb76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6c9a8-809a-4f8d-9304-9820f6e39f52/conversions/d8ce7323-6ee0-4034-bec9-74bf1081cb76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ff6c9a8-809a-4f8d-9304-9820f6e39f52/conversions/d8ce7323-6ee0-4034-bec9-74bf1081cb76-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня к монументу легли цветы в знак памяти о подвиге великих героев родной земли.

"Марш Победы" прошел по центральным улицам города - Смолевичи в числе шести населенных пунктов, отмеченных почетным вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".

Знаковая часть масштабной эстафеты памяти - выставка военной техники. В центре экспозиции - легендарные танки Т-34, которые участвовали в параде 9 Мая в Минске. Перед зрителями выступил военный оркестр. Прошли показательные выступления разведчиков с элементами рукопашного боя, а также кинологов со служебными собаками. Со сцены звучали мелодии военных лет.