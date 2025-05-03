Маршруты памяти. Мотоциклисты из Словакии посетили Минск

День Победы - это особый праздник. Очень важно его прочувствовать. Для каждого это индивидуально. Важно осознать, какие страшные события и героические поступки лежат в основе 9 Мая.

И приходя к мемориалам, принося цветы и преклоняясь перед воинами, надо просто помолчать и подумать, через что прошли наши предки, что пережили наши бабушки и прадедушки, чтобы мы сегодня могли свободно жить в своем собственном доме.

3 мая в город-герой Минск прибыли участники автомотопробега словацкого объединения "Брат за брата".

Автомотопробег словацкого объединения "Брат за брата"

От Бреста до Москвы. Участники международного автомотопробега "Мы помним и благодарны" 3 мая сделали остановку в городе-герое Минске, чтобы посетить самые знаковые и памятные места в честь 80-летия Великой Победы. У Вечного огня поклонились героям-освободителям, почтили память и возложили цветы к монументу на площади Победы. Единство и братство народов, как в минуте молчания, так и в проникновенных звуках.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Вот такие встречи на нашей белорусской земле, для нас это знаково. Знаково в первую очередь потому, что мы видим, что не одни мы, белорусы. Есть много людей вокруг нас, которые помнят Победу, героическую Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Приезжают, привозят своих детей и тем самым передают историю и клятву, наказ сохранять память о том времени".

В памятном маршруте и сакральное для всех белорусов место. В храм-памятник Всех Святых словацкие патриоты торжественно передали капсулы с землей с мест захоронения советских воинов в Евросоюзе.

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба THE ONE CHAPTER BELARUS:

"Приезд земли с мест хранения наших советских солдат, которые освобождали Западную Европу именно в крипту храма-памятника, это очень символично, поскольку храм-памятник, наш национальный мемориальный комплекс - это место нашей силы, это место, где соединяется небесное и земное. Это место нашей памяти, где соединяется прошлое, настоящее и будущее".

О цене Победы говорили и в Музее Великой Отечественной войны. Для гостей из Словакии провели экскурсию, познакомили с интерактивными зонами, техникой и амуницией.